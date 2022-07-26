Google Play змінив логотип та отримав оновлену іконку — на честь 10-річчя

Google вирішила зараз відзначити 10-ту річницю з моменту ребрендингу власного онлайн-магазину застосунків для Android (22 жовтня 2008 року його запустили під назвою Android Market, а 6 березня 2012 року Google перейменувала його в Play Market) — компанія оновила колірну палітру логотипа та його іконку.

Google злегка змінила загальну форму логотипа Google Play, але найбільш візуально помітними змінами є менш яскраві відтінки традиційної чотирьохколірної схеми (зелений, жовтий, синій і червоний), яку Google використовує для багатьох інших своїх сервісів. Це тонке візуальне коригування гармонійно співвідноситься зі змінами у логотипі Chrome — на початку року Google оновила його вперше за вісім років.

Логотип включає оновлену піктограму — кути стали не такими гострими.

«Ми представляємо новий логотип, який краще віддзеркалює магію Google і відповідає загальному брендингу, який поділяє багатьох наших корисних продуктів — Search, Assistant, Photos, Gmail та інші», Тянь Лім, віцепрезидент Google Play

Наразі більш як 2,5 мільярда людей у понад 190 країнах щомісяця використовують Google Play, щоб знаходити програми, ігри та інший контент. Водночас понад 2 мільйони розробників співпрацюють з Google, щоб розвивати свій бізнес і охоплювати людей по всьому світу.

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З нагоди 10-річчя Google Play компанія Google також пропонує балів в межах програми лояльності Google Play Points (в Україні вона поки недоступна). Після активації бустера (дати початку акції залежать від країни) нараховується в 10 разів більше балів за покупки, включно з більшістю продуктів у програмі.