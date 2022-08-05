Google покращила пошук і тепер більш наочно виділяє цитований пошуковий запит

Пошукова система Google дозволяє шукати точне слово або фразу, які були укладені в лапки. У багатьох випадках це дозволяє отримати конкретну інформацію на запит. Тепер Google покращила цю функцію – невеликі фрагменти під посиланням у результатах пошуку тепер створюватимуться залежно від того, де на сторінці з’являється цитований текст.

Робота цієї функції наочно продемонстрована на наступному зображенні. Пошуковий запит “google search” у результатах пошуку виділяється жирним текстом у фрагменті.

Раніше Google показувала результати, що містять слово або фразу, але невеликий фрагмент під посиланням міг не показувати, де саме ця фраза міститься на сторінці. Це було пов’язано з тим, що іноді цитований матеріал з’являється в тих частинах документа, які не підходять для створення корисних фрагментів. Наприклад, слово або фраза може з’явитися в меню сторінки. Створення фрагмента навколо таких розділів може не дати опису, що легко читається.

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Однак у нової функції є кілька особливостей та обмежень. Так вона працює тільки для пошуку на комп’ютерах, виділення жирним шрифтом не працює для результатів пошуку на мобільних пристроях. І ще деякий текст може бути прихований у тезі метаопису або заміщувальному тексті і його не може бути легко видно на сторінці. Крім того, текст міг бути на сторінці на момент сканування пошуковим роботом, але потім видалено в оновленні.

Джерело: The Verge