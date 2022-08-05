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Google покращила пошук і тепер більш наочно виділяє цитований пошуковий запит

Google покращила пошук і тепер більш наочно виділяє цитований пошуковий запит

Пошукова система Google дозволяє шукати точне слово або фразу, які були укладені в лапки. У багатьох випадках це дозволяє отримати конкретну інформацію на запит. Тепер Google покращила цю функцію – невеликі фрагменти під посиланням у результатах пошуку тепер створюватимуться залежно від того, де на сторінці з’являється цитований текст.

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Робота цієї функції наочно продемонстрована на наступному зображенні. Пошуковий запит “google search” у результатах пошуку виділяється жирним текстом у фрагменті.

Google улучшила поиск и теперь более наглядно выделяет цитируемый поисковый запрос

Раніше Google показувала результати, що містять слово або фразу, але невеликий фрагмент під посиланням міг не показувати, де саме ця фраза міститься на сторінці. Це було пов’язано з тим, що іноді цитований матеріал з’являється в тих частинах документа, які не підходять для створення корисних фрагментів. Наприклад, слово або фраза може з’явитися в меню сторінки. Створення фрагмента навколо таких розділів може не дати опису, що легко читається.

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Однак у нової функції є кілька особливостей та обмежень. Так вона працює тільки для пошуку на комп’ютерах, виділення жирним шрифтом не працює для результатів пошуку на мобільних пристроях. І ще деякий текст може бути прихований у тезі метаопису або заміщувальному тексті і його не може бути легко видно на сторінці. Крім того, текст міг бути на сторінці на момент сканування пошуковим роботом, але потім видалено в оновленні.

Джерело: The Verge


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