Новини

Google помилково виплатила етичному хакеру $250 тис. — йому знадобилося три тижні, щоб повернути гроші (підтримка не відповідала)

Google помилково виплатила етичному хакеру $250 тис. — йому знадобилося три тижні, щоб повернути гроші (підтримка не відповідала)

Етичний хакер отримав від Google майже $250 тис., і дуже здивувався цій виплаті, оскільки не чекав ніяких виплат від компанії. Про неочікувану нагороду у $250 тис. від Google він розповів у своєму Twitter.

Допомагаємо

Збираємо на дрон для штурмовиків на Миколаївщині. Він допоможе знайти та знищити ворога

Збираємо на дрон для штурмовиків на Миколаївщині. Він допоможе знайти та знищити ворога

«Пройшло трохи більше 3 тижнів відколи Google випадково відправила мені $249999, і я досі не отримав відповіді на заявку в службу підтримки. Ми можемо якось зв’язатися з @Google?

(Все гаразд, якщо ви не хочете повернути їх…», – написав Сем Каррі.

Каррі каже, що він хакер і шукає помилки за винагороду. Він працює штатним інженером з безпеки в компанії Yuga Labs, відомої як творець NFT колекції Bored Ape Yacht Club. Іноді Каррі займається пошуком помилок у програмних рішеннях Google та інших компаній

Невдовзі після зазначеної вище публікації Сем Каррі написав нове повідомлення. Він уточнив, що Google зв’язалася з ним, і тепер він вирушає до банку, щоб повернути платіж.

Курс
UI/UX Design
Навчіться у вільний час розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам, та заробляйте від $1000
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
UI/UX Design

«Наша команда нещодавно здійснила платіж не тій стороні через людську помилку», – сказав представник Google. «Ми цінуємо, що зачеплений партнер швидко повідомив про це, і ми працюємо над тим, щоб виправити це».

Джерело: marketwatch


Схожі записи
Завантаження коментарів...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати