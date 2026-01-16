Новини Софт 16.01.2026 comment views icon

Google представила новий ШІ для перекладу: 3 моделі, підтримка 55 мов і запуск на смартфоні

Google представила новий ШІ для перекладу: 3 моделі, підтримка 55 мов і запуск на смартфоні
Google TranslateGemma

Google “вдарила” по ChatGPT Translate випуском нового відкритого набору ШІ-моделей для перекладу: всього за кілька годин після тихого релізу OpenAI.

Сімейство моделей Google TranslateGemma підтримує 55 мов (включно з українською) і доступне у трьох розмірах:

  • 4B — для запуску на смартфонах;
  • 12B — для ноутбуків;
  • 27B — для хмарних серверів.

За основу дослідники взяли Gemma 3 і використали контрольоване точне налаштування (SFT) з різноманітним набором даних — людські переклади та синтетичні від Gemini. Зі слів Google, це дозволило моделям досягти широкого охоплення мов, навіть мов з низьким рівнем ресурсів. Додатково моделі були вдосконалені навчанням з підкріпленням (RL), яке покращило якість перекладу.

Google вимірював якість за допомогою MetricX — метрики, яка відстежує помилки перекладу. Нижчі бали означають менше помилок: з цікавого, TranslateGemma на 12 млрд параметрів отримала 3,60 бали, перевершивши 4,04 бали для базової моделі 27 млрд параметрів (приблизно на 26% менше помилок).

Google представила новий ШІ для перекладу: 3 моделі, підтримка 55 мов і запуск на смартфоні

Новітні моделі штучного інтелекту Google навчені та оцінені на 55 мовних парах, включаючи іспанську, французьку, китайську, хінді та інші. Компанія також навчила модель майже на 500 додаткових мовних парах. Примітно, що окрім прямого перекладу тексту, ШІ також приймає зображення як вхідні дані та може розпізнавати та перекладати текст зі сканів, скриншотів, фото тощо.

Google представила новий ШІ для перекладу: 3 моделі, підтримка 55 мов і запуск на смартфоні

Моделі TranslateGemma доступні для завантаження на Kaggle та Hugging Face.

Джерело: Google

