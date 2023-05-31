Google припинила підтримку Chromecast 1-го покоління, який вийшов 10 років тому

Компанія Google заявила, що підтримка стрімінгового пристрою Chromecast 1-го покоління припинена, і він більше не отримуватиме оновлень.

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Йдеться про перший стрімінговий пристрій Chromecast, який вийшов ще влітку 2013 року. Підтримка протягом майже 10 років – дуже хороший показник, особливо якщо враховувати його невисоку вартість у $35. Останнє оновлення прошивки для Chromecast (версія 1.36.159268) вийшло у листопаді 2022 року. Воно принесло «виправлення помилок та покращення». Це було першим оновленням за більш як 3 роки. Google попереджає, що в подальшому кінцеві користувачі «можуть помітити зниження продуктивності».

Так, на сторінці підтримки Chromecast йдеться таке:

«Підтримка Chromecast (1-го покоління) припинена, що означає, що ці пристрої більше не отримують оновлення програмного забезпечення або безпеки, і Google не надає технічну підтримку. Користувачі можуть помітити зниження продуктивності».

Стрімінговий пристрій Chromecast 1-го покоління виглядав як USB-флеш накопичувач, але з роз’ємом HDMI для підключення до телевізора. На іншому кінці доступний роз’єм micro-USB для живлення. Доступність пристрою обумовлена такими характеристиками, як 512 МБ ОЗП та 2 ГБ вбудованої пам’яті. 2015 року вийшла модель другого покоління.

Джерело: 9to5google