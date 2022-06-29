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Google розпочинає широке розгортання нового інтерфейсу Gmail

Google розпочинає широке розгортання нового інтерфейсу Gmail

Компанія Google почала впровадження оновленого інтерфейсу користувача для Gmail у лютому. Але якщо тоді він був опцією для включення, то нині він стає обов’язковим до використання, а опціональним тепер стане старий інтерфейс.

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Google приступает к широкому развертыванию нового интерфейса Gmail

Зміни в інтерфейсі не можна назвати радикальними, але все ж таки вони є. Так, кнопки для переходу в Mail, Meet, Spaces і Chat об’єднані в один список у верхній частині лівої панелі. Раніше показувалися кілька розмов із кожного блоку. При цьому зберігається можливість швидкого переходу до розмови в будь-якому розділі, оскільки список з’явиться, коли курсор наводиться на його значок.

Google приступает к широкому развертыванию нового интерфейса Gmail

Новий інтерфейс став менш захаращеним, оскільки чат та інші способи спілкування більше не зображаються під поштовими скриньками та ярликами. Користувач може вибрати в налаштуваннях, які програми будуть увімкнені в меню швидких налаштувань. У налаштуваннях можна повернутися до старого вигляду.

Google описує це нововведення як «розширене розгортання». Тому на його запровадження може знадобитися більше часу, ніж стандартні 15 днів.

Джерело: The Verge


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