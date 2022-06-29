Google розпочинає широке розгортання нового інтерфейсу Gmail

Компанія Google почала впровадження оновленого інтерфейсу користувача для Gmail у лютому. Але якщо тоді він був опцією для включення, то нині він стає обов’язковим до використання, а опціональним тепер стане старий інтерфейс.

Зміни в інтерфейсі не можна назвати радикальними, але все ж таки вони є. Так, кнопки для переходу в Mail, Meet, Spaces і Chat об’єднані в один список у верхній частині лівої панелі. Раніше показувалися кілька розмов із кожного блоку. При цьому зберігається можливість швидкого переходу до розмови в будь-якому розділі, оскільки список з’явиться, коли курсор наводиться на його значок.

Новий інтерфейс став менш захаращеним, оскільки чат та інші способи спілкування більше не зображаються під поштовими скриньками та ярликами. Користувач може вибрати в налаштуваннях, які програми будуть увімкнені в меню швидких налаштувань. У налаштуваннях можна повернутися до старого вигляду.

Google описує це нововведення як «розширене розгортання». Тому на його запровадження може знадобитися більше часу, ніж стандартні 15 днів.

Джерело: The Verge