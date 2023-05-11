Google створила ШІ, який генерує музику будь-якого жанру з тестових описів — але не поспішає його випускати

ШІ-технологія Google MusicLM навчалась на наборі даних з 280 000 годин музики й може створювати особливо складні композиції (наприклад, для таких текстових запитів, як «чарівна джазова пісня з незабутнім соло на саксофоні та сольний співак» або «берлінське техно 90-х з низьким басом і сильними ударними»).

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Своїм глибоким навчанням MusicLM власне і відрізняється від інших систем ШІ для генерування пісень – Riffusion, Dance Diffusion, власний AudioML від Google і Jukebox від OpenAI дещо обмежені технічними можливостями та меншою кількістю використаних даних.

Музичні продукти MusicLM, на диво, звучать дуже подібно до тих, що могла б створити людина-композитор. Наприклад, у цьому фрагменті інструмент реалізував запит «Викликає відчуття загубленості в просторі»:

А тут – «Основний саундтрек аркадної гри»:

Дослідники Google кажуть, що MusicLM може взяти кілька описів, написаних послідовно (наприклад, «час медитувати», «час прокидатися», «час бігати», «час викластися на 100%») і створити свого роду мелодійну «історію» тривалістю до кількох хвилин — ідеально підходить для саундтреку до фільму.

Нижче результат MusicLM для запитів: «електронна пісня, яка грає у відеогрі», «пісня для медитації, яку грають біля річки», «вогонь», «феєрверк».

MusicLM також можна керувати за допомогою комбінації зображення та тексту або генерувати аудіо, яке «відтворюється» певним типом інструменту в певному жанрі. Можна обрати навіть рівень досвіду «музиканта», також система здатна створювати музику, натхненну місцями, епохами чи вимогами (наприклад, мотиваційна музика для тренувань).

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Але MusicLM не бездоганна — деякі зразки мають спотворену якість, що є неминучим побічним ефектом процесу навчання. І хоча технічно MusicLM може генерувати людський вокал, він звучить не надто переконливо.

Водночас Google не поспішає випускати інструмент, враховуючи етичні проблеми, з якими він може стикнутися. MusicLM, як і інші системи, використовувала у навчанні захищений авторським правом матеріал, а під час експерименту виявилось, що близько 1% результатів були безпосередньо відтворені з пісень, на яких тренувалася система.

Якщо припустити, що MusicLM або подібна система одного разу стане доступною, юридичних проблем не оминути — навіть якщо технологія позиціюється як інструмент, який допомагає артистам, а не замінює їх.

З певними скандалами вже стикалися простіші ШІ — у 2020 році звукозаписний лейбл Jay-Z подав скаргу щодо авторських прав на YouTube-канал Vocal Synthesis за використання штучного інтелекту для створення кавер-версій пісень, таких як «We Didn’t Start the Fire» Біллі Джоела. YouTube спочатку їх прибрав, але згодом відновив, визнавши запити на видалення «неповними».

Нещодавно один американський гурт за допомогою ШІ-інструменту додав у свою пісню голос Jay-Z, а ютуб-блогер Grandayy створив пародійний трек про котів, який звучить штучним голосом Емінема. Великого поширення набув і трек «Heart on My Sleeve» з синтезованими ШІ голосами The Weeknd та Дрейка — пісня згодом була додана на Spotify та Apple Music, з чим активно боролася Universal Music Group.

Джерело: Techcrunch