Google створює нового вдосконаленого ШІ-помічника Pixie ─ ексклюзивно для смартфонів Pixel

Google займається розробкою нового, складнішого ШІ-помічника для Android під назвою Pixie. Як очікується, він вийде разом із смартфоном Pixel 9.

Асистент Pixie базується на новій великій мовній моделі Google Gemini. Він зможе виконувати «складні та мультимодальні завдання», наприклад, вказувати дорогу до найближчого магазину, де можна купити товар, який користувач сфотографував на свій смартфон.

Pixie буде ексклюзивним помічником для пристроїв Google Pixel і зможе використовувати дані таких продуктів Google, як Gmail і Maps. Це допоможе йому «перетворитися на набагато більш персоналізовану версію Google Assistant». Схоже, що це окремий продукт від Google Assistant із Bard, який продемонстрували на заході Made By Google у жовтні.

Здається, Google вносить суттєві зміни до своїх планів розвитку штучного інтелекту з урахуванням дій конкурента OpenAI. Google тільки минулого тижня представила свою модель ШІ Gemini як відповідь на GPT-4, назвавши його «найпотужнішою моделлю, яку ми коли-небудь створювали». Також говорилося, що Gemini з’явиться на Android через новий продукт під назвою Nano.

Але тепер споживачам буде ще важче розібратися у всіх різних пропозиціях ШІ. Тепер у Google є Pixie, Bard, Gemini, Gemini Nano (для смартфонів), Gemini Pro (для Chrome, викликів API тощо) та Gemini Ultra, який з’являться у 2024 році. OpenAI, навпаки, зробила все відносно просто: GPT-4 є великою мовною моделлю, ChatGPT – помічником у чаті, а DALL-E – генератором зображень.

Джерело: Engadget