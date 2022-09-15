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Google тепер показує в Play Store підтверджені відгуки про застосунки залежно від типу пристрою

Google тепер показує в Play Store підтверджені відгуки про застосунки залежно від типу пристрою

Компанія Google почала впроваджувати нову функцію, яка може значно спростити оцінку застосунків у Play Store. Вона буде показувати огляди в залежності від типу використовуваного пристрою, будь то телефон, планшет/складний пристрій, Chromebook, Android Auto або пристрій, що носиться. Спочатку цю функцію планувалося запустити на початку 2022 року.

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У розділі відгуків у Play Store тепер є повідомлення про те, що рейтинги «перевірені» та користувачеві показують відгуки від людей, які використовують той самий тип пристрою. Хоча планшети та складні пристрої об’єднані в одну категорію.

В Play Store теперь показывает подтверждённые отзывы о приложениях в зависимости от типа устройства

«Рейтинги ґрунтуються на недавніх відгуках людей з вашого регіону, які використовують той самий тип пристрою, що й ви. Відгуки надаються людьми з підтвердженим обліковим записом Google на основі їх досвіду роботи із завантаженими ними застосунками» – говорить повідомлення в Play Store.

Ця функція може бути корисною для користувачів, оскільки Android-застосунки поширюються на все більшу кількість формфакторів. І на різних пристроях програми можуть працювати по-різному.

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Google тепер показує в Play Store підтверджені відгуки про застосунки залежно від типу пристрою

Також зазначається, що нова функція сортує відгуки на підставі категорії пристрою користувача, а не конкретної моделі. Хоча в розділі відгуків можна вручну встановити фільтр, щоб бачити лише відгуки, залишені з тієї ж моделі пристрою, з якої працює користувач.

Джерело: The Verge


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