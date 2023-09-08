Новини Пристрої 08.09.2023 о 07:00

Google тизерить Pixel 8 та Pixel 8 Pro в офіційному відео, в іншому показали Pixel Watch 2 та Pixel Buds Pro

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Андрій Русанов

Автор сайту ITC.ua

В офіційному тизері Google демонструє нові смартфони Pixel 8 Pro та Pixel 8, які будуть представлені 4 жовтня. На відміну від Pixel 8 Pro, молодший смартфон отримав не так багато витоків, у ролику його можна роздивитися детальніше.

Звичайний Pixel 8 показаний у рожевому (Rose) кольорі, з матовим покриттям металевих рейок та панелі камери. Кривина кутів на Pixel 8 здається більш виразною, ніж у Pixel 8. У 23-секундному ролику смартфон показаний з усіх боків. Також демонструється Pixel 8 Pro у кольорі Porcelain.

Google Pixel 8

Обидва телефони та Pixel Watch 2 показані у верхній частині Google Store зі слоганом «Prepare for landing». Також сторінка підтверджує назви гаджетів, що будуть анонсовані: Pixel 8, Pixel 8 Pro та Pixel Watch 2.

Дещо раніше був опублікований інший тизер з назвою «The W8 is Almost Over». Він анонсує подію 4 жовтня та демонструє Pixel 8 Pro, Pixel Watch 2 та навушники Pixel Buds Pro.

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Смартфон показаний у кольорі Porcelain. Годинник схожий на попереднє покоління, але поворотна головка є більш плавною та округлою та більше не нагадує кришку пляшки. Навушники – також у кольорі Porcelain.

Камера Google Pixel 8 – перший погляд на інтерфейс та апаратні деталі

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Google тизерить Pixel 8 та Pixel 8 Pro в офіційному відео, в іншому показали Pixel Watch 2 та Pixel Buds Pro
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Назар Яворський

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Джерело: 9to5google і 9to5google

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