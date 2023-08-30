Google представить Pixel 8 та Pixel Watch 2 на «Made by Google» 4 жовтня

Google оголосила, що щорічна подія, присвячена новим пристроям Pixel відбудеться у середу, 4 жовтня. Як і минулого року, захід «Made by Google» пройде у Нью-Йорку. Подія та основна доповідь стартують о 17:00 за київським часом. Google вестиме пряму трансляцію на YouTube та сайті Google Store.

Google анонсував подію більш ніж за місяці та через добу після того, як дату презентації iPhone 15 оголосила Apple. Анонсу Google передує безліч витоків та чуток про апаратну платформу смартфона, його функції та зовнішність. До речі, сьогодні офіційне зображення Pixel 8 Pro потрапило у мережу.

Деякі дані з’явилися і про Pixel Watch 2: годинник значно збільшить автономність завдяки чипу Snapdragon та матиме алюмінієвий корпус.

До події «Made by Google» ще більше ніж місяць, за ці дні може з’явитися багато нової інформації про Pixel 8.

Джерело: 9to5google