Камера Google Pixel 8 – перший погляд на інтерфейс та апаратні деталі

Анонімне джерело в Google розповіло сайту Android Authority про застосунок камери у майбутньому смартфоні Pixel 8. Інтерфейс Google Camera зазнав суттєвих змін, мета яких – зробити популярні елементи доступнішими для користувачів Google Pixel 8, а з урахуванням широкого розповсюдження застосунку на смартфонах з Android – не тільки для них.

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Чітке розділення фото та відео

Перше, що можна помітити у новому інтерфейсі – повне розділення режимів фото і відео. Раніше вони змішувалися у слайдері, однак зараз їх розділяє окремий перемикач під панеллю вибору режиму. Спочатку треба обрати фото чи відео, а вже потім – режим знімання.

Зміна місцями галереї та перемикача камер

Цю відмінність відчують усі, хто звик до роботи камери на Pixel. Google поміняв місцями розташування кнопок перемикання камери та попереднього перегляду. Джерела кажуть, що потрібний деякий час, щоб пристосуватися до цього.

Новий жест для налаштувань

Спливне вікно налаштувань тепер з’являтиметься після проведення пальцем знизу вгору – протилежно тому, як це було раніше. Також можна натиснути піктограму налаштувань унизу ліворуч. Розташування діалогового вікна все ще не змінилося та не стало більш зручним.

Простіше дістатися потрібного режиму

Деякі режими були винесені окремо, щоб дістатися до них потрібно менше рухів. Функції стали більш помітними для користувачів, які, можливо, не знали про їхнє існування.

Вкладку «Рух» було розділено на «Довга витримка» та «Панорамування руху». Самі режими не є новими, але кожен з них тепер має окрему вкладку. Режим стабілізації «Cinematic Pan» отримав окрему вкладку, яка тепер просто називається «Pan».

Старе меню режимів стабілізації було видалено на користь опцій у спливному меню. Доступні параметри: стандартний, активний і заблоковано.

Що нового у смартфоні Google Pixel 8

Очікуваний Google Pixel 8 отримає не тільки програмне оновлення камери. Pixel 8 та Pixel 8 Pro матимуть основний об’єктив з 50 МП сенсором Samsung GN2. Google Pixel 8 Pro отримає новий ультраширокий об’єктив на основі 64 МП датчика Sony IMX787 (того самого, що в основній камері Pixel 7a), а також новий датчик 8 x 8 ToF для покращення автофокусу.

Google продовжує працювати над новими функціями програмного забезпечення, зокрема режимом Staggered HDR, який пришвидшує процес знімання та зменшує ймовірність артефактів завдяки коротшим затримкам між кадрами. Ще однією новою функцією може стати адаптивний спалах, який динамічно регулює інтенсивність залежно від зовнішнього освітлення. Інша функція, «Segmentation AWB», застосовуватиме різні рівні балансу білого на окремих ділянках фото.