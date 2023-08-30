Новини Пристрої 30.08.2023 о 10:03

Google випадково показала Pixel 8 Pro у кольорі Porcelain на своєму сайті

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Юрій Орос

Автор новин

Майбутній смартфон Google Pixel 8 Pro певно чемпіон за кількістю витоків: спочатку на відео засвітився сенсор для вимірювання температури тіла, потім вже фото тестового прототипа (зі специфікаціями) були опубліковані в Reddit, також повідомлялося про кольори, варіанти накопичувачів та рендери до анонсу, який має відбутися десь в жовтні.

Настала черга показувати Pixel 8 Pro вже самій Google, якщо точніше — одній зі сторінок їхнього магазину, повідомляє The Verge. Фото помітив і опублікував користувач Х @Android_Setting, на ньому чоловік говорить по Pixel 8 Pro у кольорі Porcelain. Назву смартфона й кольору підтверджує альтернативний опис картинки (використовується для SEO-просування).

Google випадково показала Pixel 8 Pro у кольорі Porcelain на своєму сайті

Попередні моделі смартфонів Google серії Pixel Pro вирізнялися дисплей із закругленими краями. Але вже в наступній моделі Pixel 8 Pro компанія має намір віддати перевагу традиційному пласкому дисплею.

Google Pixel 8 Pro приписують повністю плаский дисплей — 6,7 дюйма, 120 Гц та пікова яскравість 1600 ніт

Pixel 8 Pro ймовірно матиме 6,7-дюймовий екран на 1344×2992 точок з частотою оновлення 120 Гц. Основна камера — Samsung ISOCELL GN2 на 50 Мп, 64 Мп ультраширокий сенсор та 48 Мп телефото, також його оснастять фронтальною камерою на 11 Мп.

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