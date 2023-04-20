Google відкрила реєстрацію на третій потік за безплатною навчальною програмою з хмарних технологій. Фокус на DevOps та Cloud Architect

Компанія Google продовжила дію безплатної програми «Розвивайте кар’єру з Google Cloud» та оголосила набір учасників на третій потік. Цей потік триватиме з 10 травня до 8 липня 2023 року та буде фокусуватися на двох ролях: DevOps та Cloud Architect. Представники цих професій відповідають за те, аби ПЗ було побудоване та реалізоване надійно й безпечно, щоб ефективно досягати цілей бізнесу.

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Програма «Розвивайте кар’єру з Google Cloud» покликана допомогти українським IT-спеціалістам отримувати навички роботи з хмарними технологіями. Учасники цього потоку програми матимуть можливість отримати нові нагороди за здобуті навички, а також безплатні ваучери на складання сертифікаційного іспиту Google Cloud.

Зазначається, що програма «Розвивайте кар’єру з Google Cloud: DevOps та Architect» буде корисною для:

ІТ-фахівців та розробників, які хочуть навчитися працювати з інфраструктурою програмного забезпечення та покращувати її.

Студентів ІТ-сфери, які прагнуть дізнатися про нові підходи та практики, які застосовують DevOps Engineers та Architects для розробки продуктів.

Для участі в програмі бажано мати базовий рівень англійської мови. Це суттєво полегшить навчання.

Що отримають учасники програми:

60 днів безплатного доступу до всіх курсів на платформі Google Cloud Skills Boost.

Лекції та відкриті сесії запитань-відповідей від фахівців Google про те, як розпочати свій шлях у DevOps Engineer та Architect, а також технічні воркшопи, карʼєрні консультації.

Практичний досвід та бейджі навичок Google Cloud (Google Cloud skill badges), які можна додати у свій профіль на LinkedIn.

Індивідуальні напрями навчання, зокрема з фокусом на DevOps і Architect. Кожен напрям навчання містить колекції контенту, які поєднують онлайн курси за запитом та практичне навчання.

Нові нагороди за три й більше отриманих бейджів навичок.

Безплатні ваучери на сертифікаційний іспит Google Cloud за 12+ бейджів навичок, отриманих протягом перших трьох потоків програми.

Реєстрація на третій потік вже відкрита за цим посиланням. Після завершення реєстрації зацікавлені особи отримають електронного листа з інструкцією щодо подальших дій, разом з інформацією про вебінари та воркшопи. Навчання розпочнеться 10 травня 2023 року.

До кінця 2023 року Google хоче навчити до 10 000 українців, як працювати з хмарними технологіями, щоб сприяти цифровій трансформації України та розширити можливості працевлаштування для ІТ-фахівців та спеціалістів суміжних спеціальностей.