Google відзначила 82-річчя з дня народження винахідника ігрового картриджа Джеррі Лоусона дудл-грою, стилізованою під піксельні ігри 80-х

Компанія Google присвятила свій сьогоднішній дудл 82-річчю з дня народження Джеральда «Джеррі» Лоусона, одного з батьків сучасних ігор. Свого часу він очолював команду, яка розробила першу домашню ігрову відеосистему зі змінними картриджами.

Лоусон народився у Брукліні, штат Нью-Йорк, 1 грудня 1940 року. З раннього віку він порався з електронікою. Він ремонтував телевізори у своєму районі та створював власну радіостанцію, повторно використовуючи деталі. Джеральд Лоусон навчався у Квінс-коледжі та Міському коледжі Нью-Йорка, а потім переїхав, щоб почати кар’єру в Пало-Альто, Каліфорнія. На той час місто та його околиці стали відомі як «Кремнієва долина» через бурхливий розвиток нових технологічних компаній, що відкриваються в цьому районі.

Після прибуття до Каліфорнії Лоусон приєднався до компанії Fairchild Semiconductor як технічний консультант. Декілька років потому він став директором з проєктування та маркетингу відділу відеоігор Fairchild, де він керував розробкою системи Fairchild Channel F. Це була перша домашня ігрова консоль зі змінними ігровими картриджами, 8-позиційним цифровим джойстиком та меню паузи. Консоль Channel F проклала шлях для майбутніх ігрових систем, таких як Atari, SNES, Dreamcast та ін.

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1980 року Лоусон залишив Fairchild, щоб заснувати власну компанію VideoSoft, яка займалася розробкою відеоігор. Компанія створювала ПЗ для Atari 2600, яке популяризувало картридж, розроблений Лоусоном та його командою. Через 5 років VideoSoft закрилася, але Лоусон зарекомендував себе як піонер у галузі та продовжував консультувати різні компаній протягом усієї своєї кар’єри.

У 2011 році Міжнародна асоціація розробників ігор визнала Лоусона першопроходцем у галузі за його внесок у розвиток ігор. Університет Південної Каліфорнії також створив Фонд Джеральда А. Лоусона для підтримки недопредставлених студентів, які хочуть здобути ступінь бакалавра або магістра в галузі ігрового дизайну або комп’ютерних наук. Досягнення Лоусона увічнені у Всесвітньому залі слави відеоігор у Рочестері, штат Нью-Йорк.

У сьогоднішньому дудлі представлені ігри, які розробили троє запрошених американських художників та геймдизайнерів: Девіонн Гуден, Лорен Браун та Момо Піксель.

Джерело: Google