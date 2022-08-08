Samsung випустила бета-версію One UI 5 на базі Android 13 для смартфонів Galaxy S22

Компанія Samsung розпочала розгортання відкритої бета-версії оболонки One UI 5 для власників Galaxy S22 у США, Німеччині та Південній Кореї. Оновлення виходить лише за кілька тижнів до очікуваного випуску Android 13 та всього за кілька днів до заходу Samsung Galaxy Unpacked. Бета-версія One UI 5 виглядає як відносно невелике оновлення, яке додає деякі параметри в налаштування, налаштування повідомлень, а також нові параметри доступності та безпеки.

Оболонка One UI 5 заснована на параметрах тем Android 13 і пропонує до 16 попередньо встановлених колірних тем на основі шпалер та 12 додаткових варіантів кольору для домашнього екрана, значків та панелей швидкого доступу. Вона також впроваджує метод розміщення віджетів однакового розміру один над одним.

Також є деякі нові спеціальні можливості, зокрема інструмент «Лупа», який використовує камеру телефону для збільшення реальних об’єктів та тексту. І ще є рішення, що дозволяють смартфону читати вголос з введення з клавіатури.

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Водночас One UI 5 запозичала з Android 13 нові налаштування повідомлень, які вимагають від розробників додатків отримувати ваш дозвіл перед відправлянням вам повідомлень. Бета-версія One UI 5 також дозволяє встановлювати бажану мову для кожного додатку та дає доступ до переробленої панелі безпеки, яка сканує смартфон на наявність потенційних проблем.

Зацікавлені користувачі можуть отримати доступ до оновлення One UI 5, зареєструвавшись через програму Samsung Members. Незабаром перелік пристроїв та регіонів, де доступна бета-версія One UI 5, буде розширено.

Джерело: The Verge