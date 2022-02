Windows 11 в Android 13 — на Pixel 6 запустили ОС Microsoft и сыграли в Doom

Разработчик запустил Windows 11 ARM на Pixel 6 под управлением Android 13 Developer Preview 1.

Девелопер Дэнни Лин под ником kdrag0n портировал Windows на Android, хоть сам процесс был сложным и требовал рута.

В результате Windows 11 ARM был запущен на виртуальной машине под управлением Android 13 Developer Preview 1. И Лин смог запустить Doom, несмотря на отсутствие аппаратного ускорения графического процессора.

Yes, it runs Doom (connecting to the phone’s Windows VM from my computer for keyboard input) pic.twitter.com/6PORUnJk8m

Запущенная Windows 11 тормозила на смартфоне, но после внесения оптимизации были получены более высокие результаты производительности.

Worked on performance a bit and the Windows VM is actually really usable now, though there’s still no graphics acceleration. CPU, I/O, and memory pressure are much better now. pic.twitter.com/it036Gx5Gt

— kdrag0n (@kdrag0n) February 14, 2022