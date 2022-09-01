Google заборонить застосункам VPN блокувати рекламу на Android — з 1 листопада

У Google Play будуть заборонені програми VPN, що блокують рекламу. Політика компанії для розробників, щоо голошена в липні 2022 року, з 1 листопада не дає дозволу на створення безпечного тунелю на рівні пристрою до віддаленого сервера, який слугує для інших цілей, крім надання віртуальної приватної мережі.

На думку Google, VPN-програми не повинні збирати особисті чи конфіденційні дані без явного розкриття інформації та без згоди користувача. Крім того, вони не повинні перенаправляти трафік або маніпулювати їм з метою, що впливає на монетизацію інших сервісів.

Ситуацією занепокоєні й доброчесні розробники VPN. Наприклад, шведський сервіс Blokada вважає, що нове правило завадить роботі попередньої версії його програми (у новій зміни політики враховані). Відома пошукова система DuckDuckGo прокоментувала новину: «Ми не віримо, що політика вплине на нас, але наша команда продовжує її вивчення».

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Android – не єдина ОС, що обмежує VPN. Політика Apple вимагає, щоб VPN-програми використовували API NEVPNManager та щоб розробники не були приватними особами, а представляли компанії.

Джерело: Techradar