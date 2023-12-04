Новини Технології 04.12.2023 о 13:57 comment views icon

Google відкладає запуск Gemini AI — некстген-моделі штучного інтелекту, яка мала «‎перевершити» ChatGPT

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Ще один конкурент нині найпопулярнішої великої мовної моделі GPT-4 від OpenAI має запрацювати у січні 2024-го.

Вперше Google анонсувала Gemini AI на I/O 2023, рекламуючи її як ШІ-модель наступного покоління із «вражаючими мультимодальними можливостями». Запуск моделі мав відбутися вже наступного тижня, однак, за даними The Information, компанія перенесла його на січень 2024-го.

Повідомляється, що в Google виникли проблеми із «запитами іншими мовами» (тобто, не англійською).

Gemini призначена для роботи з широким спектром програм, поєднуючи різні типи даних, як-от зображення та текст, для складніших завдань. У травні Google заявляла:

«Після точного налаштування та ретельного тестування на безпеку Gemini буде доступна у різних розмірах і можливостях».

Очікується, що Gemini також покращить існуючий ШІ та розширені продукти Google, такі як чатбот Bard, Google Assistant і Google Пошук, але враховуючи рекламу моделі, як головного конкурента OpenAI (і попередній запуск Bard, коли він припустився помилки у рекламному оголошенні, що коштувало компанії значних грошей), зрозуміло, чому Google не поспішає.

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