Камера Pixel 8 використовуватиме нову методику обробки HDR при зйомці фото, яка значно покращить роботу з рухомими об’єктами

Вихід смартфонів серії Pixel 8 відбудеться ще не скоро. Однак вже зараз можна отримати уявлення про деякі нововведення, які Google планує реалізувати в майбутніх смартфонах. Розробник Куба Войцеховскі проаналізував деякі фрагменти коду застосунку камери та виявив у них згадку Staggered HDR – техніки обробки зображень, яка зараз не застосовується у смартфонах Pixel.

Google була однією з перших компаній, що вдосконалили мобільну HDR та обчислювальну фотографію, зробивши їх популярними. Тепер, зважаючи на все, пошуковий гігант має намір розвинути ці технології до наступного покоління. Зараз Google використовує метод HDR Plus Bracketing, який має на увазі знімання фотографій у швидкій послідовності та використання їх для створення кінцевого зображення з широким динамічним діапазоном. Такий метод хороший, але системі складніше працювати з об’єктами, що рухаються, оскільки використовуються окремі кадри. Staggered HDR – це метод знімання з використанням короткої та тривалої витримки практично одночасно. При цьому знімання з короткою витримкою йде відразу за зніманням з довгою витримкою ще до того, як довга витримка закінчилася.

Long story short, courtesy of Google we got a clean, unobfuscated version of Google Camera Go, that includes references that seemingly confirm that flagship Pixels in 2023 – Husky and Shiba – will support staggered HDR. pic.twitter.com/YdaWTlGznN

— Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) December 19, 2022