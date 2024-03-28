GPT Store «здувся»? У лютому на кастомізованих чатботів припадало 1,5% відвідувань вебсайту ChatGPT

OpenAI розраховувала, що персоналізовані чатботи прискорять її бізнес, однак останні дані свідчать про те, що ними мало хто цікавиться.

З листопада стартап, який створив ChatGPT, дозволив платним користувачам створювати власні версії чатботів — тоді як решта можуть ними скористатися через окремий онлайн-магазин, запущений у січні 2024-го.

Згідно з аналізом Financial Times, деякі з найпопулярніших версій GPT служать для освітніх цілей, генерують зображення, прогнозують майбутні ціни на акції та допомагають «обманути» детектори плагіату, які використовуються в школах і університетах (ці інструменти переглянули принаймні 3 мільйони разів, попри те, що OpenAI забороняє додатки, які залучають або пропагують освітню нечесність).

Так само є й інші чатботи, які порушують політику компанії в тому, що стосується надання фінансових, юридичних чи медичних порад, не перевірених кваліфікованими фахівцями.

Загалом бачення керівника OpenAI Сема Альтмана полягає в тому, щоб кастомізовані версії ChatGPT (чатбота, який має 100 мільйонів користувачів щотижня) прискорили бізнес і стали чимось на кшталт магазину програм Apple для iPhone. Він анонсував, що провідні творці GPT почнуть отримувати частину доходу від своїх програм пізніше цього року, прагнучи залучити більше розробників.

Водночас дані щодо популярності чатботів нині невтішні — статистика SimilarWeb показує, що GPT, створені передплатниками, становили лише 1,5% відвідувань вебсайту ChatGPT у лютому (хоча це обмежені показники, оскільки вони не включають перегляди у мобільному застосунку).

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OpenAI заявляла, що мільйони людей взаємодіяли з GPT з моменту запуску магазину. Деякі відомі компанії, зокрема додаток для походів AllTrails та система пошуку подорожей Kayak, створили власні версії. Canva також була однією з перших, хто запустив спеціалізований GPT, який набрав понад 4,4 мільйона переглядів.

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