Гравець Oblivion витратив понад 10 000 золота і купу заклять, щоб врятувати неадекватного NPC

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered / Bethesda & Virtuos

Гравець Oblivion Remastered захотів врятувати одного дуже специфічного персонажа — йому це коштувало фантазії, купи заклять і понад 10 000 золота.

У новині присутні спойлери до стороннього квесту Oblivion Remastered

Гравець Oblivion Remastered на ім’я Plane-Session-6624 зробив усе можливе, щоб урятувати Глартіра зі Скінграда. Його охоронці та місцеві вважали дивакуватим, але він виявився параноїдальним психом. Гравець вирішив йому не просто підіграти, а влити безліч бафів, зцілення та зіль, щоб підтримати Глартіра під час кривавої розправи над уявними ворогами.

Йдеться про квест «Параноя», де NPC-ельф Глартір переконаний, що за ним стежать. Гравець може підіграти йому або спробувати зупинити, щоб він не накоїв лиха. Але можна сказати, що він має рацію, а потім не допомогти — тоді Глартір піде сам вбивати своїх сусідів. І, звісно, миттєво загине від охоронців.

Однак Plane-Session-6624 подумав, що йому цих варіантів недостатньо. Він поставив собі за мету, що Глартір має вижити. Спершу гравець спробував дати йому броню — але Oblivion Remastered не дозволяє підкинути спорядження у кишеню NPC. Тоді в хід пішла магія: купа заклинань на підсилення сили, витривалості та захисту, а також зілля на зцілення.

«У мене також є заклинання “Зміцнення” на 100 одиниць сили та 100 одиниць витривалості для нього, а також потужне зцілення, але, здається, він просто не робить достатньо, щоб завдати шкоди охоронцям, і я просто не можу підтримувати свою магію достатньо довго, щоб вилікувати його. Якісь ідеї?» — спитав він у спільноти Reddit.

Наступного дня гравець повернувся з апдейтом:

Creators - Агенція з міжнародного PR для технологічних та B2B компаній PR для компаній та їх лідерів Організація інтерв’ю в медіа, подкастах, виступи на конференціях Європа, Азія, Америка Дізнатись деталі

«Я створив Супер Саяна Глартіра. Він викосив орди охоронців, убив усіх своїх ворогів… і все зійшло йому з рук?» — додає він.

Як виявилося, головну роль зіграли щити та посилення пошкоджень від тупої зброї. Суміш бафів забезпечила 70% захисту, +100 до витривалості та пошкодження, плюс підсилення спритності й максимальне зцілення. На зілля пішло близько 4 тисяч, але загалом він витратив понад 10 000 між створенням заклять, магічними предметами й алхімією.

Завдяки такому підходу Глартір не тільки вижив, а й закатав у землю всіх, кого вважав змовниками. І, схоже, залишився живим і вільним, попри десятки вбитих NPC. Навіть за 20 років після релізу гравці знаходять для себе щось нове, окрім коня-привида та регіону, який вважають головним для TES 6.

Джерело: Games Radar