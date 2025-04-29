За межами карти Oblivion Remastered знайшли натяк на сеттинг Elder Scrolls 6 — геймер показав скриншоти

The Elder Scrolls 4: Oblivion

Один із гравців Oblivion Remastered вибрався за межі офіційної мапи гри й натрапив на знайомі регіони Тамріеля. Зокрема той, який давно вважається потенційним сеттінгом The Elder Scrolls 6.

За словами гравця з Reddit, усе почалося з того, що він перестрибнув через невидимий бар’єр біля Кватча. Далі його маршрут проліг у Валенвуд — батьківщину Лісових ельфів, яку гравці раніше бачили в Elder Scrolls Online. Там локація не була деталізована, але цілком існувала на мапі.

Далі на горизонті були видні й Острови Саммерсет, але дістатись до них не вдалося — герой провалився під карту. Зате гравцеві вдалося дістатись до північного кордону Сироділа, де він знайшов ще одну знакову локацію — Хаммерфелл.

І хоч офіційного підтвердження сеттінгу TES 6 поки немає, спільнота давно припускає, що саме ця пустельна місцевість Хаммерфеллу стане основною у новій грі. Причин для цього багато: від характерного ландшафту в тизері 2018 року до профілю співробітника Bethesda з Pinterest, де були опубліковані артефакти, пов’язані з Хаммерфеллом.

У самому Oblivion Remastered ця територія виглядає доволі спустілою — без активних об’єктів чи значущих орієнтирів. Гравець ділиться скрінами долин, засніжених гір і навіть Глотку світу — головної вершини зі Skyrim, яка видніється на задньому плані.

Фанати почали обговорювати, чому розробники залишили такі масиви землі за межами основної карти. Але деякі користувачі не бачать сенсації, в тому, що хтось знайшов Хаммерфелл. Було б смішно, якби це дійсно було пасхальне яйце, але навряд чи.

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«Сироділ знаходиться посеред Тамріеля, тому теоретично він повинен включати сушу кожної провінції», — пише користувач Reddit.

Інші продовжили кепкувати, що треба бути обережним, якщо ви підете на північ. Вас можуть спіймати при перетині кордону в Skyrim і далі самі знаєте, що: «Гей ти, нарешті ти прокинувся».

«Що ви маєте на увазі залишити Сироділ? Я заплатив $50, щоб потрапити в нього», — продовжують у коментарях.

Загалом прикольно, що в Oblivion, якщо можна вийти за межі основних ігрових локацій і виявити, що більша частина Тамріеля була нанесена на мапу. Хоча на ній немає якихось деталей або цікавих об’єктів. З моменту релізу 22 квітня Oblivion Remastered уже встигла зібрати понад 4 мільйони гравців і стала одним із головних релізів 2025 року. І хоча до TES 6 так далеко, що навіть чекати зайвий раз не варто, але фанати шукають крихти надії на реліз і хоч якісь деталі.

Джерело: Dexerto