Ремастер Oblivion лагає вже через 15 хвилин гри на PS5 та ПК — з часом це погіршується

The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered

Oblivion Remastered має неабиякі проблеми з продуктивністю на всіх консолях — не вивозить навіть PS5 Pro.

Нове технічне тестування показало, що найгірше починається після довгої сесії. Тобто чим більше працює Oblivion Remastered — тим більше «пекельного борошна» ми маємо. Частота кадрів падає вже після 15 хвилин геймплею без пауз, а єдиний спосіб це виправити лише один — перезавантажити гру.

Оглядачі Digital Foundry протестували ремастер на PlayStation та Xbox. Результат невтішний: навіть у режимі продуктивності гра не тримає стабільні 60 FPS, а з кожною хвилиною стає лише гірше. Це відбувається через витік пам’яті, який накопичується під час тривалої гри без перезапусків.

Нове завантаження збереження допомагає — щойно ви перезапускаєте гру і завантажуєте сейв, FPS різко зростає. Але таке «виправлення» руйнує будь-яке занурення, особливо якщо доводиться регулярно перезавантажуватись у моменті. Та і будемо чесні, що перезавантажувати гру кожні 15 хвилин — неможливо. Простіше тоді просто не відкривати гру. До того ж Oblivion може аварійно завершити роботу, якщо ви кілька разів поспіль завантажуєте одну й ту ж точку.

Проблеми продуктивності проявляються незалежно від консолі. Зниження FPS, заїкання й фрізи відбуваються в одних і тих самих місцях на PS5, Xbox Series X/S і навіть на PS5 Pro. І хоч на останній видно помітно вищу роздільну здатність, реального приросту продуктивності або візуальної якості нема.

У режимі продуктивності на PS5 Pro гра видає роздільну здатність 1620p у меню або в підземеллях, але падає до 1188p у відкритих локаціях. У режимі якості все стабільніше: роздільна здатність тримається ближче до 1620p, але відчутного прориву в графіці теж немає.

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Bethesda і Virtuos казали, що перенесли усі баги до гри і, як ми бачимо, разом з ними технічні обмеження, включно з архаїчним управлінням пам’яттю. Станом на зараз гра вийшла в такому вигляді, де довга сесія — це гарантоване просідання FPS або навіть краш. І це контрастує з тим, що на старті гра мала здебільшого позитивні відгуки. Напевне єдиний варіант зараз це чекати патч, тому це такий «пранк» одразу для 4 млн гравців.

Джерело: Tech4Gamers