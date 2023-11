«Гріхи плоті»: Cult of the Lamb отримає безкоштовне (секс?)-оновлення

Пригодницький екшен-рогалик Cult of the Lamb наступного року отримає новий контент, який стане частиною оновлення Sins of the Flesh («Гріхи плоті»). Багато фанатів сподіваються, що це буде те саме «секс-оновлення», яке вони (жартома?) просили. Але команда розробників із Massive Monster зазвичай ухиляється від відповіді на запитання, чи це так насправді.

📢ANNOUNCING📢 🐍SINS OF THE FLESH🔴 our next FREE MAJOR CONTENT UPDATE! 🔥 Loyal Cultist, your patience has not gone unseen. Coming very early next year, this update is packed with new features, stories, and more! 🙏 pic.twitter.com/RYT4UJp9Tq — Cult of the Lamb (@cultofthelamb) November 23, 2023

Sins of the Flesh буде безплатним оновленням, «наповненим новими функціями, історіями та багатьом іншим». Воно вийде «на початку наступного року». Найближчими тижнями очікується публікація додаткової інформації. В рамках анонсу розробники опублікували зображення, на якому представлені симпатичні члени культу, що танцюють майже оголеними навколо багаття. Ще більше підігріваючи спекуляції про «секс-оновлення», команда також опублікувала збільшену картинку, на якій зображені два персонажі, що лежать на землі та обіймаються.

This could be us. pic.twitter.com/XbmWvfaFHM — Cult of the Lamb (@cultofthelamb) November 26, 2023

Менеджер спільноти з Massive Monster написав у Steam, що люди «справді підтримують» жарт про секс-оновлення, а «віковий рейтинг, сподіваюся, не зміниться після цього». Отже, не слід очікувати від гри занадто відвертого контенту. Хоча у Cult of the Lamb вже є канібалізм та ритуальні жертвопринесення. У будь-якому випадку, розробники підігрівають інтерес до теми секс-оновлення неоднозначними коментарями та натяками у X (раніше Twitter).

Says who? — Cult of the Lamb (@cultofthelamb) November 26, 2023

Джерело: Engadget