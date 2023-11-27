Новини Ігри 27.11.2023 о 11:18 comment views icon

«Гріхи плоті»: Cult of the Lamb отримає безкоштовне (секс?)-оновлення

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Вадим Карпусь

Автор новин

Пригодницький екшен-рогалик Cult of the Lamb наступного року отримає новий контент, який стане частиною оновлення Sins of the Flesh («Гріхи плоті»). Багато фанатів сподіваються, що це буде те саме «секс-оновлення», яке вони (жартома?) просили. Але команда розробників із Massive Monster зазвичай ухиляється від відповіді на запитання, чи це так насправді.

Sins of the Flesh буде безплатним оновленням, «наповненим новими функціями, історіями та багатьом іншим». Воно вийде «на початку наступного року». Найближчими тижнями очікується публікація додаткової інформації. В рамках анонсу розробники опублікували зображення, на якому представлені симпатичні члени культу, що танцюють майже оголеними навколо багаття. Ще більше підігріваючи спекуляції про «секс-оновлення», команда також опублікувала збільшену картинку, на якій зображені два персонажі, що лежать на землі та обіймаються.

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Менеджер спільноти з Massive Monster написав у Steam, що люди «справді підтримують» жарт про секс-оновлення, а «віковий рейтинг, сподіваюся, не зміниться після цього». Отже, не слід очікувати від гри занадто відвертого контенту. Хоча у Cult of the Lamb вже є канібалізм та ритуальні жертвопринесення. У будь-якому випадку, розробники підігрівають інтерес до теми секс-оновлення неоднозначними коментарями та натяками у X (раніше Twitter).

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Джерело: Engadget

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