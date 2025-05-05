Новини Кіно 05.05.2025 о 10:51 comment views icon

«Месники» та «Одіссея» готуються до мит у 100% — Трамп оголосив нові тарифи для фільмів, знятих за межами США

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Катерина Даньшина

Авторка новин

«Месники» та «Одіссея» готуються до мит у 100% — Трамп оголосив нові тарифи для фільмів, знятих за межами США
Метт Деймон в образі Одіссея / Universal Pictures

Президент Дональд Трамп оголосив про запровадження 100% мит на фільми, зняті за межами США — в намаганнях «врятувати Голлівуд від смерті».

«Ми хочемо, що фільми знову знімали в Америці!», — написав Трамп у Truth Social. «Окрім усього іншого, вони (фільми, зняті за межами США), містять ще й меседжі та пропаганду!».

Трамп уточнив, що уповноважує Міністерство торгівлі та торгівельного представника США розпочати процес запровадження зборів, а міністр торгівлі США Говард Лутнік відреагував доволі швидким дописом: «Ми працюємо над цим».

Роками голлівудські студії обирали для знімань такі країни, як Велика Британія, Австралія, Ірландія та Іспанія, зважаючи на податкові пільги, що компенсували часткову вартість виробництва. В цьому числі, за даними THR, надзвичайно дорога «Місія нездійсненна 8», спіноф «Джона Віка» від Lionsgate «Балерина», торішні «Дедпул і Росомаха» та сиквел «Гладіатора», а також деякі з найбільш очікуваних стрічок наступних років, на кшталт нових «Месників» Братів Руссо,  «Одіссеї» Крістофера Нолана та третього «Аватара» Джеймса Кемерона.

BBC зазначає, що торік витрати США на кіновиробництво склали $14,54 млрд — на 26% менше, ніж у 2022 році. Тоді як збільшення витрат в той самий час спостерігали деякі вищезазначені країни.

Цікаво, що деякі втрати Голлівуду принесли вже самі мита Трампа, оскільки Китай у відповідь на 145% тарифи (чи вже 245% за деякими оцінками) оголосив про скорочення показу американських фільмів.

Власне сам процес впровадження тарифів на кіно може видатись дуже складним: по-перше, фільми є інтелектуальною власністю, а не товарами, і фактично не мають обкладатись митом (єдиний вихід, за прикладом Китаю, це скорочення показів); а по-друге, сам процес виробництва є дуже інтернаціональним (сцени можуть одночасно знімати й в США, і за кордоном), і розрахувати, у який момент фільм починає вважатися таким, що підпадає під мита дуже важко.

Так само є питання, чи підпадуть під нові тарифи серіали й виробництво стримінгів, на кшталт Netflix, а також, чи пошириться їхня дія на фільми, що вже перебувають у процесі виробництва. Чекаємо офіційних новин, і зважаємо на те, що очільник США завжди може передумати, як це було із загальними взаємними митами.

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