S.T.A.L.K.E.R. 2: ще три пісні з радіо та локація Прип’ять у новому музичному трейлері

GSC Game World показала ще три пісні з радіо S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля. Трейлер «Смуток Прип’яті» присвячений відповідній локації гри.

Відео представляє композиції гуртів «ДК Енергетик» («Енергетик»), KursValut («Надра») та «Діти інженерів» («ОМГ»). У попередньому музичному трейлері S.T.A.L.K.E.R. 2 можна було почути ще три пісні: anastymoza («Хризантеми»), «ДК Енергетик» («Вулиця Схід») та The Unsleeping («Жити»).

Відео показує дім культури «Енергетик» у Прип’яті, ймовірно, у вечірню пору. Навколо будівлі — щось схоже на блокпости або пости охорони, з мішками піску та вогнищами у металевих бочках. Біля найближчої з них сидить сталкер, стоїть на ящику радіо, до стіни з написом «Нікому не вір» притулений дробовик. Синопсис відео описує локацію і характеризує її як «Зона всередині Зони».

«Зона існує вже давно, і досі Прип’ять не втратила своєї аури одного з найтаємничіших та найнедоступніших місць на Землі. Спочатку вона була захована за непроникною блокадою псі-поля, а населяли її лишень зомбовані, мутанти та воїни Моноліту. Потім настала коротка, але інтенсивна епоха завоювань. Багато хто намагавсь підкорити цю незламну територію, проливав кров й марнував життя сталкерів. Але тепер Прип’ять майже повністю занурена в тишу недоступності, яку боронять її нові власні захисники. Зона всередині Зони… Але найсильніші й найвитриваліші навіть тут знайдуть час перевести дух та змінити фільтр. Звук тільки не дуже викручуйте, й будьте напоготові».

Які ще композиції будуть у S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля? На це натякнув репер Паліндром ще у червні. Він розмістив у Telegram скриншот ігрового відео з радіоприймачем і текст: «А є тут серед нас геймери, які чекають на Сталкер 2? Так просто питаю…». Нагадуємо, реліз S.T.A.L.K.E.R. 2 відбудеться 20 листопада.