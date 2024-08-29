GTA 6 спровокує підвищення цін на ігри — прогноз розробника Baldur’s Gate 3

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

Схоже, GTA 6 стане справжнім пограбуванням — наших гаманців.

Шанувальники серії Grand Theft Auto з нетерпінням чекають на нову інформацію про GTA 6 від Rockstar Games. Гра має вийти восени 2025 року, але багатьох цікавить її ціна. Дехто припускає, що гра коштуватиме $150, що вдвічі перевищує стандартну ціну ААА-проєктів у $69,99.

Майкл Доуз, директор відділу видавництва Larian Studios, розробника Baldur’s Gate 3, також вважає, що GTA 6 буде дорожчою за інші ігри. На його думку, Rockstar може започаткувати нову тенденцію в ціноутворенні.

У дописі в соціальній мережі X Доуз розкритикував цінову політику Ubisoft щодо Star Wars Outlaws. Він назвав штучним підхід, коли компанія пропонує кілька видань гри за різними цінами.

I don’t love the artificiality of pricing structures post retail. Use the inflated base price to upsell a subscription, and use vague content promises to inflate ultimate editions to make the base price look better. It all seems a bit dangerous & disconnected from the community. pic.twitter.com/wPmwDM846z — Very AFK (@Cromwelp) August 26, 2024

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«Майже всі ігри мають коштувати дорожче через зростання витрат на розробку та інфляцію. Але досягти цього варто завдяки якості та комунікації, а не обіцянкам додаткового контенту. Усі чекають, коли це зробить GTA 6», — зазначив Доуз.

Almost all games should cost more at a base level because the cost of making them (inflation, for one) is outpacing pricing trends. But I don’t think we’ll get there with DLC promises so much as quality & communication. Everyone’s just waiting for GTA6 to do it lol. — Very AFK (@Cromwelp) August 26, 2024

Штраусс Зельнік, генеральний директор Take-Two Interactive, материнської компанії Rockstar, прокоментував питання ціноутворення в інтерв’ю 2024 року:

«Ми зосереджені на тому, щоб надавати більше цінності, ніж те, за що ми беремо гроші. Це наш головний принцип. Коли ми встановлюємо ціну, ми хочемо переконатися, що це добра новина для споживача; що досвід значно перевершує очікування в контексті вартості. Це наша мета».

Нагадаємо, фани GTA 6 помітили натяк на точну дату виходу гри в рекламному ролику Rockstar.

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Джерело: Dexerto

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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