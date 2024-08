GTA 6 спровокує підвищення цін на ігри — прогноз розробника Baldur’s Gate 3

Схоже, GTA 6 стане справжнім пограбуванням — наших гаманців.

Шанувальники серії Grand Theft Auto з нетерпінням чекають на нову інформацію про GTA 6 від Rockstar Games. Гра має вийти восени 2025 року, але багатьох цікавить її ціна. Дехто припускає, що гра коштуватиме $150, що вдвічі перевищує стандартну ціну ААА-проєктів у $69,99.

Майкл Доуз, директор відділу видавництва Larian Studios, розробника Baldur’s Gate 3, також вважає, що GTA 6 буде дорожчою за інші ігри. На його думку, Rockstar може започаткувати нову тенденцію в ціноутворенні.

У дописі в соціальній мережі X Доуз розкритикував цінову політику Ubisoft щодо Star Wars Outlaws. Він назвав штучним підхід, коли компанія пропонує кілька видань гри за різними цінами.

I don’t love the artificiality of pricing structures post retail. Use the inflated base price to upsell a subscription, and use vague content promises to inflate ultimate editions to make the base price look better. It all seems a bit dangerous & disconnected from the community. pic.twitter.com/wPmwDM846z

Almost all games should cost more at a base level because the cost of making them (inflation, for one) is outpacing pricing trends. But I don’t think we’ll get there with DLC promises so much as quality & communication. Everyone’s just waiting for GTA6 to do it lol.

— Very AFK (@Cromwelp) August 26, 2024