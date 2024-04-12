«Огидно й надокучливо»: Microsoft додав Copilot в автозапуск на Windows 11

Корпорація Microsoft додала свого ШІ-помічника Copilot в автозапуск Windows 11.

Про це йдеться у звіті MSPowerUser.

Спочатку Copilot кинули на автозапуск в збірці Windows 11 Insider Preview Build 23615. Але від ідеї відмовилися. Проте минулого тижня Copilot знову з’явився в збірці Insider Build 26100.

Ці зміни підтвердив і старший менеджер програми інсайдерів Microsoft .

Девелопери й експерти назвали ці зміни огидним й надокучливими, оскільки це «нагадує поведінку якогось надокучливого застосунку сторонніх розробників».

Проте й тут є один нюанс: Copilot під час запуску з’явиться не на всіх моніторах. Для цього необхідний мінімальний розмір діагоналі екрана в 27 дюймів і роздільна здатність в 1920 пікселів.

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Вірогідно, Microsoft в подальшому суттєво розширить або взагалі поставить Copilot в автозапуск будь-якої системи.

Користувачі Windows 11 Insider, які не хочуть бачити Copilot, можуть вимкнути його в диспетчері завдань, як і будь-яку іншу надокучливу програму з автозапуском.

Зазначимо, що Microsoft останнім часом радує користувачів частою рекламою Copilot — в інтерфейсі «Параметрів» у Windows 11 були банери, які рекламують підписку на сервіс.

Також був випадок, коли у деяких користувачів Windows 11 у центрі екрана блокування з’являвся величезний QR-код, який перенаправляв на сторінку завантаження Copilot.

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Крім того, нагадаємо, що Microsoft змінив клавіатуру вперше за 30 років, додавши туди клавішу швидкого запуску Copilot.