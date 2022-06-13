Half-Life Alyx: Levitation: розробники показали 7 хвилин геймплею безкоштовного сюжетного доповнення

Під час проведення заходу на PC Gaming Show команда моддерів продемонструвала геймплейне відео проєкту Half-Life Alyx: Levitation. Це розширення кампанії гри Half-Life Alyx, його події розгортаються відразу після завершення кампанії основної гри.

Мод розробляють дизайнер карт CS:GO та художник Шон Снеллінг та аніматор Корі Ладдо, а також команда добровольців, що включає аніматорів та акторів озвучування. Спільними зусиллями вони створили безоплатну кампанію, для проходження якої потрібно 4-5 годин.

У геймплейному відео показаний бій Alyx із солдатами Альянсу та зомбі хедкрабами у пошуках джерела енергетичної сигнатури. G-Man спостерігає за діями Alyx із тіні.

Додаток Half-Life Alyx: Levitation має вийти у Steam Workshop у третьому кварталі 2022 року.

Джерело: IGN