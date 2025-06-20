Характеристики Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 «злили» перед анонсом — майже ноутбук

Планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 / YouTube WekiHome

Із випуском iPad Pro компанія Apple розвіяла думку, що планшети існують лише для перегляду серіалів і гортання соцмереж. Тепер цим же шляхом планує піти Xiaomi. Компанія готує до запуску новий планшет Xiaomi Pad 7S Pro 12.5. І завдяки добрим людям з Weibo та ентузіастам на кшталт WekiHome ми вже знаємо про нього майже все. І це «все» виглядає досить цікаво.

Почнімо з конструкції. Корпус планшета виготовлено з металу, а товщина становить всього 5,8 мм. Пристрій отримав 12,5-дюймовий IPS-дисплей з роздільною здатністю 3200×2136 пікселів та співвідношенням сторін 3:2. Частота оновлення сягає 144 Гц, стандартна максимальна яскравість —584 ніт, а пікова яскравість — до 827 ніт. Це реальні показники, заміряні WekiHome під час тестування ще неанонсованого планшета. Ще кажуть про підтримку стилуса.

Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 використовуватиме власний процесор Xring O1. Пару йому складуть 16 ГБ оперативної пам’яті та сховище місткістю 1 ТБ, виконане на базі чипів Samsung UFS 4.1. Ще нам обіцяють батарею місткістю 10610 мАгод та підтримку швидкого заряджання потужністю 120 Вт. Також є зворотне заряджання на 7,5 Вт, щоб урятувати смартфон, що «сідає». Під час ігрового тесту в Genshin Impact планшет показав себе з кращого боку — 7 годин 18 хвилин гри на максимальних налаштуваннях із стабільними 60 к/с.

На задній панелі розмістилась 50-мегапіксельна камера на базі 1/2,76-дюймового сенсора з діафрагмою f/1.8, а спереду — 32-мегапіксельна селфі-камера OV32D (f/2.2).

Планшет важить 576 грамів. Він матиме 4 кольори: бежевий, синій, чорний і фіолетовий — щоб кожен міг знайти щось до душі. На додачу до стилуса Xiaomi також запропонує клавіатуру зі скляним тачпадом (в стилі Magic Keyboard від Apple).

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Дата офіційного анонсу та орієнтовна ціна планшета Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 наразі не розголошуються. Враховуючи, що новинку вже встигли протестувати, чекати залишилось не дуже довго.

Джерело: gsmarena