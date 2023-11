HBO перенесла знімання 2-го сезону «‎The Last Of Us» — бо Педро Паскаль «‎дуже зайнятий»

Паскаль, який грає Джоела у постапокаліптичному серіалі HBO, паралельно задіяний у «‎Гладіаторі 2» та «‎Фантастичній четвірці».

За даними Insider Gaming, HBO відклала знімання продовження «‎Останніх з нас» / The Last Of Us через щільний графік Педро Паскаля — виконавця однієї з головних ролей у серіалі. Актор паралельно працює ще над кількома великими проєктами — зокрема продовженням «‎Гладіатора» Рідлі Скотта та «‎Фантастичною четвіркою» Метта Шекмана, де зіграє роль Ріда Річардса.

Дебютний сезон шоу, заснований на подіях гри The Last of Us, випущеній для PS3 у 2013 році, складався з 9 епізодів, які під час трансляцій невпинно били рекорди з переглядів. Згодом «Останні з нас» досяг звання серіалу, який переглядали найбільше на HBO за весь час, та номінували на 24 премії «Еммі». Про те, що серіал подовжено, оголосили за два тижні після виходу останньої серії першого у березні. А вже у серпні співавтори анонсували аж 4 сезони для постапокаліптичного шоу.

В HBO також повідомили, що другий сезон «The Last of Us‎» вийде не раніше 2025 року.

Продовження адаптуватиме другу гру серії The Last of Us Part 2, а дія розгортатиметься після травматичних подій у лікарні Санта-Барбари. Тут також з’явиться персонаж Еббі, яку потенційно може зіграти Кейтлін Дівер («Освіта‎», «Ніхто тебе не врятує»). Найцікавіше у цій новині те, що акторка надзвичайно схожа на Еллі в іграх The Last of Us, і саме її фанати просували на роль, коли з’явилась ідея екранізації у 2010-х роках. Дівер також виконала роль доньки Натана Дрейка в епілозі гри Naughty Dog Uncharted 4: A Thief’s End.