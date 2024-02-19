Helldivers 2 випередила GTA V за онлайном у Steam, сягнувши майже 410 тисяч гравців

Нашуміла гра Helldivers 2 продовжує ставити рекорди — минулими вихідними кооперативний шутер Sony вчергове оновив свій піковий онлайн у Steam, досягнувши позначки в майже 410 тисяч гравців.

Завдяки новому ривку Helldivers 2 обігнав за онлайном у Steam ще кілька помітних тайтлів, як-от Grand Theft Auto V (365 тис.), Hitman 2 (361 тис.), Starfield (330 тис.) та Destiny 2 (316 тис.), і піднявся на 24-ту сходинку у загальному топі ігор за максимальним онлайном за всю історію Steam. Перше місце серед ігор 2024 року (і друге загалом), як і раніше, утримує «виживач» Palworld.

Топ-25 ігор за максимальним онлайном за всю історію Steam

Настільки велика популярність гри, яка для самої Sony стала неочікуваним хітом, призвела до проблем з доступністю — сервери гри банально не витримують навантаження і поки не можуть прийняти всіх охочих, тож багатьом гравцям досі дошкуляють проблеми підключенням. Наразі розробники зі студії Arrowhead активно працюють над збільшенням кількості серверів.

Гра Helldivers 2 про космічних штурмовиків (елітних Пекельних десантників) та інопланетних тарганів (жуків Термінідів) і кровожерливих роботів Автоматонів, безперечно, один з найпомітніших релізів 2024 року, який тільки почався. Кооперативний фантастичний шутер вийшов 8 лютого одночасно на ПК і PS5. Її видає PlayStation Studios і це перший одночасний реліз компанії для PC та PS5. Детальніше про гру, яка просякнута сатирично-ностальгічною атмосферою фільму «Зоряний десант» Пола Верховена, можна прочитати у нашому огляді. Вже грали в Helldivers 2? Поділіться власними враженнями та думками щодо гри у коментарях.

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