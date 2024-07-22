«Хлопці, треба дожити до релізу». Військовий з Азову зіграв одного з персонажів у S.T.A.L.K.E.R. 2

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Олександр «Сей» Лаптій, військовослужбовець 12-ї бригади «Азов», розповів про свою роль у продовженні культової української гри S.T.A.L.K.E.R.

Актор театру та кіно до війни, а нині захисник України, Олександр Лаптій розкрив унікальні деталі свого внеску в створення сіквелу. Він поділився особливостями роботи над проєктом, розповів про складнощі поєднання акторської діяльності з військовою службою та описав свій досвід озвучення персонажа в умовах війни.

На початку відео актор повторює фразу з трейлера, яку казав один із нових персонажів гри, Фауст: «Зона така, якою бачиш її ти». Можливо, цього персонажа і зіграв «Сей».

До війни Олександр брав участь у відомих українських фільмах, серед яких «Захар Беркут», «Правило бою» та «Черкаси». Його запросили до проєкту S.T.A.L.K.E.R. 2 через повідомлення від кастинг-директорки.

«Вони почали з питання: „Знаєте таку гру?“. Я кажу: „Не те що знаю, декілька разів грав“», — розповідає актор.

Робота над грою відрізняється від звичного кінопроцесу. Олександр описує складний процес анімації персонажа:

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«На тобі купа таких маркерів, щоб купа камер, які розташовані по периметру, „схопили“ тебе, треба зробити ритуал. Наприклад, position A, position B і там якась position C. Фіксуються камери, вони калібруються на тебе, захоплюють твій рух і вже починається робота».

Повномасштабне вторгнення змінило плани Олександра. Він пережив облогу Чернігова, а згодом вирішив приєднатися до лав «Азову».

«Я подав заявку для проходження БКБП, базового курсу бойової підготовки й 17 червня… До речі, скоро рік, як я прийшов на полігон і став до лав уже бригади „Азов“», — згадує Лаптій.

Попри військову службу, Олександру вдалося продовжити роботу над грою. Він отримав дозвіл від командування на участь в озвученні.

«Буквально ввечері комбат приходить і каже: „Все, друг „Редіс“ дав добро“. Я тоді поїхав на першу триденну сесію в Київ», — розповідає актор.

Процес створення гри оповитий таємницею. Олександр підписав документи про нерозголошення й отримував лише частини сценарію перед озвученням.

«Декілька варіантів закінчення. Декілька варіантів розвитку сюжету. До речі, це було досить непросто. Ти записуєш, наприклад, 6 варіантів розвитку однієї сцени», — ділиться він.

Олександр втілив одного з найцікавіших, на його думку, персонажів у грі. Він навіть додав особистий штрих, просвистівши «Як тебе не любити, Києве мій», що буде звучати в S.T.A.L.K.E.R. 2.

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«Якась акторська імпровізація сприймалася позитивно групою постановки», — зазначає Лаптій.

Наостанок актор поділився зворушливим моментом:

«Купа хлопців каже: „Сей“, тепер нам треба дожити до релізу“. Я кажу: „Так, обов’язково, хлопці. Треба дожити до релізу“. І треба закінчити цю війну та інтегруватися в мирне життя».

Реліз гри «S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля» запланували на 5 вересня. Компанія GSC Game World навіть опублікувала відео, яке дає змогу послухати радіо з гри. А ще в продажу з’явився енергетичний напій Non Stop S.T.A.L.K.E.R. Moonlight обмеженої серії.

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