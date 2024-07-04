Українське радіо у S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — GSC Game World опублікувала три пісні

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Компанія GSC Game World опублікувала відео, яке дозволяє послухати радіо зі S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Точніше, це три пісні з радіостанції, яка ловиться на локації «Росток», котра у грі належатиме угрупованню «Воля». Це не попмузика — треки представляють український постпанк, електропоп, інді.

У хронологічному порядку можна почути пісні гуртів anastymoza («Хризантеми»), ДК Енергетик («Вулиця Схід») та The Unsleeping («Жити»). Поки невідомо, які ще композиції та жанри будуть представлені у грі та як відрізнятиметься репертуар радіо на різних локаціях.

Розробники так описали «Росток»: «Місце торгівлі, відпочинку та відносної безпеки для сталкерів з усієї Зони. А відтепер, ще й територія Волі! Бар та Арена працюють у звичному режимі, безкоштовно тут хіба витрішки купувати. Перед вилазкою непогано було б відпочити, музику послухати. Кусень провізії, вранішнє сонечко, а у вухах грає ехо з Великої Землі. Зона не завжди про рух, боротьбу та виживання. Іноді Вона відчувається в мелодіях, роздумах, у смакуванні того, що попереду, в наступній подорожі».

У описі відео GSC Game World залишили посилання на Instagram виконавців, а також на самі пісні. Їх можна окремо послухати в Spotify, Apple Music або YouTube.

Також ролик містить інші цікаві деталі, які додають грі української культурної ідентичності: пляшку горілки «Cossacks» з залишками акцизної марки, цигарки «Мрія», коробку сірників звичного дизайну, написи «Вогненебезпечно» та «Кисень». Реліз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, який багаторазово відкладався, відбудеться 5 вересня.

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Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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