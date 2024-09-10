HONOR Magic V3: найтонший у світі складаний смартфон з ціною €2000

HONOR представила глобальну версію свого нового складаного смартфона HONOR Magic V3. Ця модель позиціюється як найтонша та одна з найлегших у своєму класі. Щоб привернути увагу до цього факту, HONOR співпрацювала з майстром будівництва карткових будиночків Браяном Бергом, який потрапив до Книги рекордів Гіннеса з найвищим 54-поверховим картковим будинком, дах якого прикрашав Magic V3.

Складаний смартфон HONOR Magic V3 оснащений 6,43-дюймовим зовнішнім дисплеєм (2376×1060 пікселів) та 7,92-дюймовим внутрішнім дисплеєм (2344×2156 пікселів), який у розкладеному вигляді перетворює смартфон на планшет. Обидва екрани виконані на базу OLED панелей і підтримують частоту оновлення 120 Гц.

Пристрій використовує процесор Snapdragon 8 Gen 3, який доповнюється 12 ГБ оперативної пам’яті та 512 ГБ вбудованої пам’яті. Він оснащений акумулятором місткістю 5150 мАг із підтримкою швидкої дротової зарядки потужністю 66 Вт та швидкої бездротової зарядки потужністю 50 Вт.

Magic V3 має потрійну камеру з головним 50-мегапіксельним модулем, надширококутним 40-мегапіксельним модулем та 50-мегапіксельним телефото модулем. Пристрій підтримує до 100-кратного цифрового збільшення, фотозйомку 8K і запис відео 4K. Розміри телефону становлять 74,0-145,3 мм в ширину, 156,6 мм в довжину й 4,35-9,2 мм в товщину, вага – 226-230 г. Для порівняння, складані смартфони конкурентів дещо більші й важчі: Galaxy Fold6 (12,1 мм, 239 г), Pixel 9 Pro Fold (10,5 мм, 257 г). Пристрій буде доступний у червонувато-коричневому, зеленому та чорному кольорах.

Ціна HONOR Magic V3 для ринку Європи становить €1999.

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Джерело: guru3d

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