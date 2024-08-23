Honor Magic V3, картковий будиночок, Книга рекордів Гіннеса – Що їх об’єднало напередодні презентації смартфона за €1999

Приблизно місяць тому Honor представила в Китаї новий складаний смартфон Magic V3. Тепер компанія готується до виходу цього пристрою на глобальні ринки й намагається привернути до нього увагу міжнародної спільноти, потрапивши в Книгу рекордів Гіннеса у співпраці з Браяном Бергом – майстром будівництва карткових будиночків.

Під час 8-годинного заходу Брайан Берг побудував найвищий у світі картковий будинок без використання клею. Цей будиночок досяг вражаючої висоти – 54 поверхи. Відповідне досягнення зафіксував Томас Бредфорд, суддя Книги рекордів Гіннеса. Він стежив, щоб все було зроблено правильно.

На «даху» 54-поверхового карткового будиночка Брайан Берг встановив смартфон Honor Magic V3, який став останнім елементом побудови. При цьому карткова конструкція витримала таке навантаження.

Цей трюк був спрямований на демонстрацію неймовірно малої ваги Honor Magic V3. Ця особливість виділяє його на фоні конкуруючих складних смартфонів. Пристрій має товщину 9,2 мм та вагу 226 г, що порівняно з традиційними смартфонами: Samsung Galaxy S24 Ultra (8,6 мм, 232 г), iPhone 15 Pro Max (8,3 мм, 221 г). Водночас складані смартфони конкурентів дещо більші й важчі: Galaxy Fold6 (12,1 мм, 239 г), Pixel 9 Pro Fold (10,5 мм, 257 г).

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Водночас Honor Magic V3 пропонує типові для флагманських смартфонів характеристики, як от процесор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 та батарея місткістю 5150 мАгод. Блок камер містить три модулі, включаючи 50-мегапіксельний головний та 40-мегапіксельний надширококутний. Отже, компактність та менша вага досягаються не коштом погіршення основних компонентів.

Як очікується, глобальна презентація Honor Magic V3 відбудеться на виставці IFA 2024, яка проходитиме в Берліні з 6 до 10 вересня. Витоки називають ціну €1999 для ЄС та £1699 для Великої Британії.

Джерело: gizchina

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