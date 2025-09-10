Новини Ігри 10.09.2025 comment views icon

"Хотіли здивувати гравців": творці Wolfenstein 2 готували "сюрприз" з пенісом Гітлера, але Bethesda завадила

Маргарита Юзяк

Wolfenstein 2: The New Colossus

Ми мали шанс побачити оголеного неадекватного Гітлера в Wolfenstein 2: The New Colossus, але Bethesda сказала “стоп”.

Поки Amazon разом з авторами “Фолаут” та “Світу Дикого Заходу” готують серіал за Wolfenstein, розробники з MachineGames згадали часи розробки другої частини. Вони зізналися, що під час створення сцени з Адольфом Гітлером вони планували показати його геніталії. Співзасновник і креативний директор MachineGames Єнс Маттіс нагадав про епізод, де Гітлер знімає пропагандистський фільм. У грі фюрер виглядає жалюгідно: він кашляє, блює і навіть справляє “маленьку” потребу. Але гравці не бачать його “нюанс” — і це рішення не було випадковим.

“Ми насправді хотіли додати ще один елемент — показати пеніс Гітлера під час того, як він мочиться. Але це виявилося трохи занадто, тож ми вирішили цього не робити. Втім, вся сцена, де показано його жалюгідний стан, на мою думку, дуже важлива — особливо в поєднанні з жорстокістю та безжальністю нацистів”, — поділився Єнс Маттіс.

Гітлер в Wolfenstein 2: The New Colossus

За його словами, команда хотіла зробити образ Гітлера особливо відразливим та незабутнім, щоб “здивувати гравців”. Врешті сцена вийшла однією з найбільш диких у грі — з усім блюванням, криками та приниженням. Та питання розкриття секретів “нижче пояса” залежало від Bethesda. Тодішній віцепрезидент Тодд Вон прямо сказав, що не радить показувати “всі принади” фюрера.

Повне інтерв’ю з креативним директором MachineGames Єнсом Маттісом

У підсумку саме цей момент позбавив гру надмірної відвертості. Але навіть без цього Wolfenstein 2 мала чимало найбожевільніших сцен — від вагітної Ані, яка вбиває ворогів топлес, до бою в інвалідному візку на початку. MachineGames також підтвердила, що й досі хоче завершити трилогію Wolfenstein і має історію, яку ще треба розповісти.



