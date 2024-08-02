Хто створив BSOD? Розробник Windows розкрив 30-річну таємницю «синього екрана смерті»

У другій половині липня масштабний збій CrowdStrike вразив Windows та масу підприємств в усьому світі. Багато людей бачили «синій екран смерті» — розробник Microsoft розповів його історію.

Коли BSOD став гарячою темою в Інтернеті, Реймонд Чен, досвідчений розробник Windows, написав публікацію в блозі під назвою «Немає таємниці в тому, хто написав «синій екран смерті».

«Якимось чином існує твердження про 30-річну таємницю навколо «синього екрана смерті» Microsoft. Аргумент полягає в тому, що існує три суперечливих джерела авторства: Стів Балмер, Джон Верт і я. Але насправді конфлікту немає. Є три різних екрани синього кольору, і кожен має іншого автора».

Напочатку «екран смерті» був зовсім не про смерть, а, як жартівливо висловлюється Чен, «синій екран нещастя». Він викликався одночасним натисканням клавіш CTRL+ATL+DEL. Чен зазначає, що перша текстова частина, а не загальний код повідомлення BSOU була написана Стівом Балмером для Windows 3.1.

Чорний BSOD, який Microsoft якийсь час тестувала у Windows 11, спочатку також був присутній у Windows 3.1, хоча зв’язку тут мало. Він, мабуть, був найменш інформативним зі всіх.

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У 1993 році з’явився BSOD Windows NT 3.1, який був створений Джоном Вертом. Windows NT 3.1 також була першою справжньою 32-розрядною ОС Windows — назва NT означала «нова технологія».

Windows 95 також мала свій BSOD та дозволяла користувачеві пропускати повідомлення про помилку. Реймонд Чен розробив саме його.

Це також був найбільш відомий BSOD Windows 98 — який показав себе під час презентації Microsoft на щорічній виставці COMDEX у 1998 році.

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Джерела: Microsoft

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