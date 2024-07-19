Microsoft радить перезавантажити комп’ютер 15 разів, щоб прибрати «синій екран смерті» CrowdStrike у Windows

Технології, на які ми заслужили.

Microsoft, здається, знайшла рішення подолати те, що може виявитися найбільшим збоєм в історії ІТ — за словами корпорації, треба просто перезавантажити комп’ютер… багато разів.

Пораду помітив сайт 404 Media у п’ятничному оновленні від Microsoft.

«Ми отримали звіти про успішне відновлення від деяких клієнтів, які намагалися кілька разів перезапустити віртуальну машину», — повідомила Microsoft користувачам. «Може знадобитися кілька перезавантажень (відомо про 15), але загалом відгуки свідчать про те, що перезавантаження є найефективнішим кроком усунення несправностей на цьому етапі».

Підприємства, здається, повільно оговтуються від проблеми, яка поширились на увесь світ цього ранку. Нагадаємо, що внаслідок збою в оновленні антивірусу CrowdStrike сьогодні постраждали IT-системи по всьому світу (зачепило й Україну, де користувачі повідомляли про проблеми з сервісами monobank, Нової пошти та перебої у мережі Vodafone). У світі наразі скасовано близько 1100 авіарейсів, а CNN пишуть про колапс в аеропортах. Також наразі не працюють деякі вокзали, банки, телебачення та лікарні, у США повідомляють про збої в роботі екстрених служб і 911.

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Crowdstrike повідомила у коментарі, що активно працює з клієнтами, які постраждали від дефекту у Windows (на хости Mac і Linux він не впливає). Проблема виявлена, ізольована та виправляється.

«Ми направляємо клієнтів на портал підтримки для отримання останніх оновлень і продовжуватимемо надавати повні та постійні оновлення на нашому вебсайті. Крім того, ми рекомендуємо організаціям переконатися, що вони спілкуються з представниками CrowdStrike через офіційні канали. Наша команда повністю мобілізована для убезпечення та стабільності клієнтів CrowdStrike».

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