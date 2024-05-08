«Лицар семи королівств»: над приквелом «Гри престолів» працюватиме режисер «Чорного дзеркала», а перший сезон отримає всього 6 епізодів

Оуен Гарріс приєднався до режисерської та продюсерської команд нового серіалу HBO «Лицар семи королівств», який є приквеллом до «Гри престолів».

Гарріс відомий тим, що зрежисував кілька епізодів у науково-фантастичному серіалі-антології «Чорне дзеркало» — зокрема «Сан-Джуніперо» та «Я скоро повернуся». У «Лицарі семи королівств» він працюватиме над першими трьома епізодами з загалом шести, а також виконуватиме функції виконавчого продюсера, повідомляє The Hollywood Reporter.

Раніше були оголошені актори, які зіграють головні ролі: Пітер Клеффі (Вікінги: Вальгалла) зіграє лицаря Дунка (майбутнього лорда-командувача королівської гвардії, сера Дункана Високого), а Декстер Сол Анселл (Голодні ігри: Балада про співочих птахів і змій) втілить на екрані образ його зброєносця Егга (майбутнього короля Ейгона V Таргарієна).

Згідно з офіційним синопсисом, серіал, заснований на одному з оповідань Джорджа Р. Р. Мартіна, буде присвячений пригодам Дункана та Ейгона, які блукають Вестеросом за століття до подій «Гри престолів»:

«В епоху, коли рід Таргарієнів все ще тримає Залізний трон, а пам’ять про останнього дракона ще не вийшла з пам’яті живих, великі долі, могутні вороги та небезпечні подвиги — все це чекає на цих неймовірних друзів».

Дата виходу серіалу «Лицар семи королівств» ще не оголошена.

Раніше HBO скасувала розробку серіалу про Джона Сноу через «брак вихідного матеріалу», а інший спіноф про Ейгона «Завойовника» Таргарієна (події відбуватимуться приблизно за 130 років до більшості подій «Дому дракона», тобто майже за 300 років до подій оригінального серіалу «Гра престолів») залучив сценариста «Бетмена» Метсона Томліна.

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Також вже у червні очікуємо на другий сезон «Дому дракона». Заснований на книзі Джорджа Р. Р. Мартіна «Вогонь і кров» серіал розповідає про правління династії Таргарієнів у Вестеросі майже за 200 років до подій «Гри престолів» та приблизно через 100 років після того, яка Таргарієни об’єднали Сім королівств.

Перший сезон «Дому дракона» виходив на HBO з 21 серпня по 23 жовтня 2022 року: дебютна серія зібрала майже 10 мільйонів глядачів і стала найбільшою прем’єрою серіалу HBO в історії. Завершальний епізод переглянули 9,3 млн глядачів, попри те, що напередодні офіційного ефіру його виклали у мережу. Знімання продовження стартували на студії Leavesden Studios Warner Bros. 11 квітня 2023 року. Торік у грудні Джордж Р. Р. Мартін сказав, що другий сезон отримав «‎дуже темні» епізоди, які змусять глядачів плакати.