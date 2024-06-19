«Лицар сімох королівств» — перший погляд на новий спіноф «Гри престолів» і Пітера Клеффі в ролі Дунка

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Стартувало виробництво ще одного приквелу «Гри престолів» — серіалу «Лицар сімох королівств», заснованого на творах Джорджа Р.Р. Мартіна про пригоди Дунка (Сера Дункана Високого, майбутній Лорд-командувач Королівської гвардії) та його зброєносця Егга (згодом Король Ейгон V Таргарієн).

Пітер Клеффі зіграє Дунка, а Декстер Сон Ансел — Егга. Серед решти оголошеного акторського складу: Фінн Беннет («Справжній детектив: Країна ночі»), Берті Карвел («Корона»), Танзін Кроуфорд («Прекрасні дрібниці»), Деніел Інгз («Статеве виховання») і Сем Спруел («Фарґо»).

Режисером трьох із шести епізодів виступить Сара Адіна Сміт («Уроки хімії»), а решти — Овен Гарріс («Чорне дзеркало»). Сценарій писали Мартін та Айра Паркери («Симпатик», «Дім дракона»), а Раян Кондалл приєднався в ролі виконавчого продюсера.

Перший сезону серіалу «Лицар сімох королівств» відбуватиметься приблизно за 100 років до подій «Гри престолів» і через 100 років після подій «Дому дракона». Дунк і Егг, подорожуючи Вестеросом, прибудуть на змагання, де зустінуться з кількома членами династії Таргарієнів — у тому числі принцом Ейріоном Таргарієном (Беннетт), принцом Бейлором Таргарієном (Карвел) і принцом Меєкаром Таргарієном (Спруел) — а також лялькаркою Танселл (Кроуфорд) та Ліонелем Баратеоном (Інгз).

«За століття до подій «Гри престолів» два герої блукали Вестеросом… молодий, наївний, але відважний лицар, сер Дункан Високий, і його сквайр, Егг. Дія відбувається в епоху, коли рід Таргарієнів все ще тримає Залізний трон, а пам’ять про останнього дракона ще не вийшла з пам’яті живих, На цих неймовірних друзів чекають великі долі, могутні вороги та небезпечні подвиги», — з офіційного опису до серіалу.

Знімання першого сезону серіалу «Лицар сімох королівств» нині тривають в Ірландії, дата виходу ще не оголошена, однак припускають, що прем’єра відбудеться вже у 2025 році.

Наразі HBO транслює другий сезон серіалу «Дім дракона» (перша серія в українській озвучці вже доступна на Megogo).

Раніше Джордж Р. Р. Мартін анонсував одразу 8 серіалів з всесвіту «Гри престолів» — HBO співпрацює зі сценаристом «Бетмена» Метсоном Томліном для створення серіалу про Ейгона «Завойовника» Таргарієна (події відбуватимуться приблизно за 130 років до більшості подій «Дому дракона», тобто майже за 300 років до подій оригінального серіалу «Гра престолів»); також відновлено серіал «10 000 кораблів» (спіноф, в якому розповідається про принцесу Німерію, засновницю дому Мартеллів та королівства Дорн). Щодо прямого сиквела «Гри престолів» про Джона Сноу, то його скасували — через брак вихідного матеріалу.

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