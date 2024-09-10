HUAWEI Mate XT: перший у світі смартфон із потрійним екраном та ціною від $2800

HUAWEI офіційно представила Mate XT Ultimate Design як перший у світі смартфон із потрійним екраном, що перебуває у виробництві.

HUAWEI Mate XT Ultimate Design у складеному стані має 6,4-дюймовий екран з роздільною здатністю FHD+ (2232×1008). При розкритті одного шарніра (так би мовити, наполовину) діагональ екрана збільшується до 7,9 дюйма, а роздільна здатність – до 2K (2232×2048). Нарешті, при повному розкритті смартфон перетворюється на 10,2-дюймовий планшет з 3K екраном (2232×3184). В цій моделі використовується LTPO OLED панель з високочастотним ШІМ-затемненням 1440 Гц і максимальною частотою опитування сенсора 240 Гц.

Екран виготовлено з гнучких матеріалів, що згинаються в різних напрямках. Стійкість до згинання була збільшена на 25% порівняно з традиційними складаними дисплеями. Внутрішня складка протистоїть стисненню, а зовнішня складка – розтягуванню. HUAWEI Mate XT Ultimate Design має композитну надміцну ламіновану структуру з використанням неньютонівської рідини та найбільшого в галузі скла UTG, що забезпечує надійний захист. У повністю відкритому стані товщина пристрою становить лише 3,6 мм.

Поки що не повідомляється, який процесор керує цим смартфоном з подвійним складанням. Очікується, що це модель Kirin 9000. Новинка має 16 ГБ оперативної пам’яті, а місткість вбудованого сховища може становити 256 ГБ, 512 ГБ або 1 ТБ. Місткість батареї становить 5600 мАгод. В цій моделі використовується найтонший у світі вуглецево-кремнієвий акумулятор товщиною лише 1,9 мм. Підтримується швидка дротова зарядка потужністю 66 Вт та бездротова зарядка потужністю 50 Вт. Новинка важить 298 г.

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HUAWEI Mate XT Ultimate Design отримав потрійну основну камеру. Вона має головний 50-мегапіксельний 1/1,56-дюймовий сенсор з OIS та об’єктивом зі змінною діафрагмою від f/1.4 до f/4.0, надширококутний 12-мегапіксельний модуль та 12-мегапіксельний перископічний телефото модуль з 5,5-кратним збільшенням та OIS. Також пропонується внутрішня 8-мегапіксельна камера.

Ціна HUAWEI Mate XT Ultimate Design становить $2808 за базову версію 16+256 ГБ пам’яті, а за топову конфігурацію зі сховищем місткість 1 ТБ ціна досягає $3370. Продажі в Китаї розпочнуться з 20 вересня.

HUAWEI також представив складну сенсорну клавіатуру, яку можна поєднати з Mate XT, щоб забезпечити роботу, як на настільному ПК.

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Джерело: fonearena

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