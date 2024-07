Humble Games, видавець української Moonscars, звільнив увесь персонал — але каже, що це «просто реструктуризація»

Однак, схоже, що ця реструктуризація не передбачає збереження жодного з наявних працівників.

Інформація про масові звільнення з’явилася спочатку від співробітників Humble Games. Один із них повідомив у LinkedIn, що о 9 ранку 36 працівників видавництва дізналися про своє звільнення та закриття компанії. Інший співробітник підтвердив, що роботу втратили всі працівники Humble Games.

Офіційна заява видавця, опублікована в соціальній мережі X, говорить про «реструктуризацію», а не закриття. Компанія запевняє, що продовжить підтримувати розробників, з якими має укладені угоди про видання ігор.

In these challenging economic times for indie game publishing, Humble Games has made the difficult but necessary decision to restructure our operations. This decision was not made lightly; it involved much deliberation and careful thought, with the goal of ensuring the stability…

