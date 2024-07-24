Humble Games, видавець української Moonscars, звільнив увесь персонал — але каже, що це «просто реструктуризація»

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Однак, схоже, що ця реструктуризація не передбачає збереження жодного з наявних працівників.

Інформація про масові звільнення з’явилася спочатку від співробітників Humble Games. Один із них повідомив у LinkedIn, що о 9 ранку 36 працівників видавництва дізналися про своє звільнення та закриття компанії. Інший співробітник підтвердив, що роботу втратили всі працівники Humble Games.

Офіційна заява видавця, опублікована в соціальній мережі X, говорить про «реструктуризацію», а не закриття. Компанія запевняє, що продовжить підтримувати розробників, з якими має укладені угоди про видання ігор.

In these challenging economic times for indie game publishing, Humble Games has made the difficult but necessary decision to restructure our operations. This decision was not made lightly; it involved much deliberation and careful thought, with the goal of ensuring the stability… — Humble Games – Bō: Path of the Teal Lotus OUT NOW (@PlayHumbleGames) July 23, 2024

Кріс Редлі, колишній працівник Humble Games, який залишив компанію у 2022 році, розповів, що весь персонал видавця замінили «сторонньою консалтинговою фірмою». За інформацією видання Aftermath, цією фірмою стала The Powell Group, яка перебрала управління після невдалої спроби власника Humble Games, компанії Ziff Davis, продати видавництво.

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Humble Games відома публікацією таких ігор як Void Bastards, Forager, Signalis та української Moonscars. Видавець також має угоди щодо майбутніх проєктів, серед яких гра на виживання Lost Skies та кооперативна гра про пограбування Monaco 2.

Варто зазначити, що Humble Games пов’язана з Humble Bundle — магазином, який популяризував продаж ігрових наборів за схемою «плати скільки хочеш». Проте це окремі підприємства, і сьогоднішні новини не вплинуть на роботу Humble Bundle.

І Humble Bundle, і Humble Games належать медіакомпанії Ziff Davis, яка також володіє ігровими сайтами IGN, Rock Paper Shotgun, Eurogamer, GamesIndustry.biz та іншими.

Ситуація з Humble Games відображає загальну тенденцію в ігровій індустрії. Минулий рік був складним для працівників галузі, а цього року ситуація лише погіршилася — лише за січень звільнили тисячі співробітників різних компаній.

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Джерело: PCgamer

Розділ Ігри виходить за підтримки ?

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