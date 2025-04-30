Сигнал для інвесторів? Голова правління Tesla розпродала майже всі свої акції

Останнім часом справи у Tesla йдуть не найкращим чином. Cybertruck виявився не таким успішним, як розповідав Ілон Маск, споживачі в Європі відмовляються від електромобілів американської компанії на користь китайських моделей, а останній фінансовий звіт свідчить про падіння прибутку. На цьому фоні дуже показовою виглядає ще одна новина про автовиробника. Голова ради директорів Tesla, Робін Денхолм, подала документи на продаж акцій компанії на суму понад $30 млн. Схоже, вона повністю ліквідує свою частку в Tesla, яку очолює.

Стало відомо, що один з інсайдерів Tesla здійснив свою першу покупку акцій за останні 5 років. Окрім незначної покупки від Джо Геббіа, інші керівники та члени ради директорів Tesla лише використовували опціони на акції та одразу їх продавали. Варто зауважити, що Робін Денхолм була найбільш активною продавчинею – за останні 6 місяців вона продала акції Tesla більш ніж на $150 млн.

З моменту приєднання до ради директорів 10 років тому вона отримала понад $600 млн у вигляді компенсації акціями та вже продала акцій на понад $500 млн. А тепер вона подала нову декларацію до Комісії з цінних паперів і бірж США щодо продажу ще 112390 акцій Tesla на суму понад $32 млн. Це вже третій випадок за останні 3 місяці, коли вона подає на продаж понад 112 тисяч акцій за один раз.

Згідно з останніми документами, в неї залишилось лише 85 000 акцій і 300 440 опціонів, які мають термін дії до кінця цього року. Таким чином, більшу частину своєї частки в Tesla вона вже продала.

Такий майже повний розпродаж акцій топпосадовцем компанії може свідчити про зміну її ролі в компанії (можливе звільнення) або зменшення віри в подальше зростання акцій (через негаразди в компанії). В будь-якому випадку, інвесторам варто пильнувати. Хоча може бути, що Робін Денхолм просто неочікувано знадобилося під сотню мільйонів доларів, і вона таким чином збирає необхідну суму… Але це не точно.

Хай там як, наразі можна бачити занепад Tesla. В той час як попит на електромобілі збільшується у всьому світі, в американської компанії скорочуються продажі, а вже виготовлені автомобілі Cybertruck доводиться використовувати як маркетинговий майданчик для інших моделей. А попереду ще вплив нових тарифів Трампа.

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Джерело: electrek