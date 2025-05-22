«Я зробив достатньо»: Ілон Маск відходить від політики

Ілон Маск / Depositphotos

Ілон Маск планує відкласти політику у «довгий ящик». Зізнання про це він зробив на Катарському економічному форумі у вівторок, 20 травня.

«Я думаю, що зробив достатньо», — сказав Маск під час інтерв’ю журналісту Bloomberg Мішалю Хусейну.

Видання The Washington Post уточнює, що Маск не планує різкого або незворотного припинення політичної активності. На запитання, чи планує він витрачати менше на політику через негативні наслідки для його бізнес-імперії, мільярдер відповів:

«Якщо я побачу причину для політичних витрат у майбутньому, я це зроблю. Наразі я не бачу причини».

Політична активність Ілона Маска була дуже гучною, а витрати на неї — величезними. Раніше він чи не щодня бомбардував інтернет постами в X, витрачав на політичні цілі надзвичайно багато грошей, а також досі очолює скандальний департамент DOGE в уряді США.

Маск витратив щонайменше $288 млн на обрання Дональда Трампа президентом США, а також на просування кандидатів від Республіканської партії на виборах у листопаді. Він брав активну участь у квітневих виборах у Верховний суд штату Вісконсин — і, за словами видання, зробив ці перегони найдорожчими судовими виборами в історії США. Але кандидат, що підтримував республіканців, програв. У майбутньому партія сподівалася на фінансову підтримку маска на проміжних виборах у Палату представників Конгресу, але, здається, цього не буде.

У результаті Маск отримав великий антирейтинг у суспільстві та дуже суперечливий імідж, який вдарив по бізнесу його компаній. Минулого місяця Tesla повідомила про двозначне падіння постачання у першому кварталі, а потім — про приголомшливе падіння прибутку на 71%. У Катарі Маск наполягав, що ситуація «вже змінилася на краще»:

«Є також люди, які купують це саме тому, що Ілон божевільний, чи як вони це сприймають. Тож так, ми втратили деякі продажі зліва, але ми їх здобули справа. Показники продажів на цей момент сильні, і ми не бачимо проблем із попитом».

Також Маск у традиційний спосіб звинуватив у невдачах «неправильні» ЗМІ в іншому інтерв’ю для CNBC того ж дня:

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«На жаль, я зрозумів, що пропаганда застарілих ЗМІ дуже ефективно змушує людей вірити в те, що не є правдою».

Ілон Маск цілком ствердно та однозначно підтвердив журналістам свій намір головувати в Tesla наступні п’ять років. На запитання, чи нема в нього сумнівів щодо цього, він відповів: «Ні, я б помер».