Ілон Маск про угоду з Twitter: «Це немає сенсу, якщо ми наближаємося до третьої світової війни»

Ілон Маск хотів «пригальмувати» придбання Twitter за $44 млрд за кілька місяців після того, як росія вторглася в Україну. Підприємець заявив у приватних повідомленнях, що купувати Twitter немає сенсу з урахуванням можливої Третьої світової війни.

Листування було оприлюднено 6 вересня на слуханнях з приводу перенесення судового розгляду щодо угоди Маска з придбання Twitter. Текстові повідомлення були відправлені 8 травня банкіру з Morgan Stanley, що фінансує частину угоди Маска. У них мільярдер процитував майбутній виступ володимира путина. Офіційною причиною відмови від угоди стало нібито неправомірне приховування Twitter даних про ботів та спам-акаунти.

«Давайте пригальмуємо всього кілька днів», — процитував адвокат Twitter повідомлення Маска під час слухань. «Завтрашня промова путіна є справді важливою. Немає сенсу купувати Twitter, якщо ми рухаємося до Третьої світової війни».

Адвокат Маска Алекс Спіро відповів, що характеристика текстів у суді була «повною нісенітницею, що покаже повний ланцюжок текстових повідомлень». Очікується, що повний текст розмови буде внесено до протоколу суду наступного тижня.

Маск підписав угоду про купівлю та приватизацію Twitter у квітні. Коли у липні він заявив про відмову від угоди, Twitter майже одразу подав до суду, щоб забезпечити виконання контракту та змусити Маска придбати компанію за погодженою ціною. Багато хто вважає, що Маск програє судовий процес, який має відбутися на початку жовтня.

Пид час оголошення повідомлень юрист Twitter заявив, що Маск порушує контракт і єдина мотивація виходу з угоди – особисті фінансові проблеми. Адвокати Маска вважають, що Twitter не знайшов жодних доказів, які б підтверджували цю теорію.

Джерела: Insider