Twitter подає до суду на Ілона Маска у зв’язку з його відмовою купувати соцмережу за $44 млрд

Протистояння Twitter та Ілона Маска переходить у судову площину. 12 липня соціальна мережа подала позов проти найбагатшої людини у світі, заявивши, що вона відмовляється «виконувати свої зобов’язання» за угодою. Тим самим Twitter намагається змусити Маска завершити угоду щодо купівлі соціально платформи за $44 млрд. Декількома днями раніше він заявив про розірвання угоди, мотивуючи свою відмову тим, що Twitter не змогла задовольнити його запити на інформацію про активність ботів і спам на платформі.

«Twitter пред’являє цей позов, щоб заборонити Маску подальший розрив відносин, змусити Маска виконати свої юридичні зобов’язання і змусити завершити злиття, виконавши кілька невиконаних умов», – йдеться в позові Twitter, який було подано до Канцелярського суду штату Делавер, де зареєстровано компанію.

Twitter has filed a lawsuit in the Delaware Court of Chancery to hold Elon Musk accountable to his contractual obligations. — Bret Taylor (@btaylor) July 12, 2022

Голова правління Twitter Брет Тейлор у короткому твіті заявив, що позов спрямований на те, щоб «притягнути Ілона Маска до відповідальності».

Oh the irony lol — Elon Musk (@elonmusk) July 12, 2022

Незабаром після того, як Twitter подала позов, Маск відповів власним твітом, сказавши: «О, іронія долі, лол».

У позові стверджується, що спочатку Маск щосили намагався зробити несподівану і надзвичайно щедру пропозицію щодо покупки Twitter. Але майже одразу він почав грати з компанією і намагатися відмовитися від угоди. Після того, як тенденції на ринку змінилися й акції технологічних компаній почали падати, Twitter стверджує, що Маск шукав можливість виходу з угоди, яка обіцяла «суттєві несприятливі наслідки». У позові стверджується, що саме на цьому етапі у Маска з’явився аргумент, що Twitter має проблему зі спам-ботами. Хоча Маск не цікавився у Twitter про оцінки кількості спам-ботів до укладання угоди.

«Він навіть підсолодив свою пропозицію», — йдеться в позові, прибравши умову обачності з угоди, яка б давала йому доступ до закритої інформації про компанію.

У позові цитується багато власних твітів Маска, у тому числі його публічний заклик до Комісії з цінних паперів і бірж провести розслідування, а також смайлик з какашкою, який він відправив у відповідь генеральному директору Twitter Парагу Агравалу, і меми, які Маск опублікував у соцмережі на вихідних. Скарга Twitter включає подробиці про дискусії між командою Маска та керівництвом платформи за останні кілька місяців.

Зазначається, що Twitter надав Маску більше даних про ботів, ніж він мав отримати за умовами угоди, включаючи доступ до так званого потоку даних твітів. Адвокат Маска, очевидно, хотів більшого, запитуючи електронні листи та текстові повідомлення керівників на цю тему. Юристи Twitter назвали цей запит «вкрай незвичайним».

З огляду на те, що угода про злиття з Маском має крайній термін дії 24 жовтня, Twitter хоче, щоб ця справа була розглянута до вказаної дати.

Джерело: The Verge