Twitter подає до суду на Ілона Маска у зв’язку з його відмовою купувати соцмережу за $44 млрд

Протистояння Twitter та Ілона Маска переходить у судову площину. 12 липня соціальна мережа подала позов проти найбагатшої людини у світі, заявивши, що вона відмовляється «виконувати свої зобов’язання» за угодою. Тим самим Twitter намагається змусити Маска завершити угоду щодо купівлі соціально платформи за $44 млрд. Декількома днями раніше він заявив про розірвання угоди, мотивуючи свою відмову тим, що Twitter не змогла задовольнити його запити на інформацію про активність ботів і спам на платформі.

«Twitter пред’являє цей позов, щоб заборонити Маску подальший розрив відносин, змусити Маска виконати свої юридичні зобов’язання і змусити завершити злиття, виконавши кілька невиконаних умов», – йдеться в позові Twitter, який було подано до Канцелярського суду штату Делавер, де зареєстровано компанію.

Twitter has filed a lawsuit in the Delaware Court of Chancery to hold Elon Musk accountable to his contractual obligations.

