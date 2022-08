Ілон Маск викликав генерального директора Twitter на «публічні дебати» з приводу ботів на платформі

Ситуація з покупкою соцмережі Twitter Ілоном Маском поступово трансформується із юридичного протистояння у розважальне шоу. Після того, як Twitter подала до суду на Маска у зв’язку з його відмовою купувати соцмережу за $44 млрд, його адвокати надали 165-сторінковий документ із переліком аргументів, чому він більше не хоче укладати угоду. Але додатково Маск запропонував обговорити ситуацію публічно, щоб розібратися у так званій проблемі з ботами у Twitter.

I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage.

Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users!

— Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022