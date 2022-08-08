Ілон Маск викликав генерального директора Twitter на «публічні дебати» з приводу ботів на платформі

Ситуація з покупкою соцмережі Twitter Ілоном Маском поступово трансформується із юридичного протистояння у розважальне шоу. Після того, як Twitter подала до суду на Маска у зв’язку з його відмовою купувати соцмережу за $44 млрд, його адвокати надали 165-сторінковий документ із переліком аргументів, чому він більше не хоче укладати угоду. Але додатково Маск запропонував обговорити ситуацію публічно, щоб розібратися у так званій проблемі з ботами у Twitter.

«Цим я викликаю @paraga на публічні дебати про частку ботів у Twitter», – заявляє Маск усім 103 млн своїх підписників. «Нехай він доведе публіці, що у Twitter щодня менш як 5% фальшивих або спам-користувачів!»

I hereby challenge @paraga to a public debate about the Twitter bot percentage. Let him prove to the public that Twitter has <5% fake or spam daily users! — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022

Маск відразу ж прикріпив твіт до свого профілю, а потім влаштував опитування серед своїх підписників, чи вірять вони аргументу Twitter про те, що менш як 5% активних користувачів на місяць є «фальшивими/спамом». Серед варіантів відповідей були: «Так» з трьома смайликами роботів (маючи на увазі, що будь-який користувач, який вибрав цей варіант, також є ботом) або «Ні, ні». На момент підготовки матеріалу опитування вже завершено, і голоси розділилися у пропорції 35,1% «Так», 64,9% «Ні».

Less than 5% of Twitter daily users are fake/spam — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2022

Малоймовірно, що це звернення Маска викличе пряму реакцію з боку Агравала або голови Twitter Брета Тейлора, оскільки фактична суперечка (перед справжнім суддею та присяжними) має бути розглянута в суді всього через кілька місяців.

Джерело: The Verge