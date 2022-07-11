Twitter найняла юридичну компанію, щоб через суд змусити Маска купити соцмережу за $44 млрд

Взаємини між Twitter та Ілоном Маском перестали бути дружніми, і, зважаючи на все, тепер сторони готуються до юридичного протистояння в суді.

Нагадаємо, у квітні 2022 року стало відомо, що Ілон Маск має намір купити Twitter $44 млрд. Пізніше він спробував знизити суму угоди, мотивуючи це рішення заниженим показником кількості спам-акаунтів на платформі. Домовитись сторони так і не змогли. У червні Маск пригрозив відмовитися від покупки Twitter через «порушення» угоди, а минулої п’ятниці заявив про розірвання угоди щодо купівлі соцмережі.

У відповідь на це голова Twitter Брет Тейлор написав у Twitter, що компанія подасть до суду, щоб закрити угоду відповідно до домовленості. І щоб продемонструвати серйозність своїх намірів, Twitter найняла юридичну компанію Wachtell, Lipton, Rosen & Katz та її партнера-засновника Мартіна Ліптона. Останньому приписують винахід плану захисту прав акціонерів від ворожого поглинання, відомого під назвою «poison pill» (отруйна пігулка). Це був метод захисту, який спочатку у Twitter хотіли використати, щоб не допустити покупки компанії Маском. Таким чином, спочатку керівництво Twitter хотіло уникнути викупу компанії, а тепер прагне його. Маск прокоментував ситуацію з покупкою компанії та розкриттям інформації про кількість ботів у соцмережі в черговій публікації у Twitter.

Twitter найняла двох ключових юристів для своєї команди. Один із них — Вільям Севітт — раніше представляв такі компанії, як Anthem та Sotheby’s, у суді штату Делавер проти інвесторів-активістів. Інший — Лео Страйн — колишній канцлер Канцлерського суду Делавера з 20-річним досвідом роботи суддею в судах штату. Перш ніж приєднатися до юридичної компанії у 2020 році, він був головним суддею Верховного суду штату.

Своєю чергою Маск найняв компанію Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, яка займалася захистом Samsung від патентного позову Apple. Тоді компанія з Купертіно стверджувала, що пристрої Galaxy були просто наслідуванням iPhone. Також раніше ця компанія вже захищала інтереси Маска у різних справах.

Джерело: The Verge